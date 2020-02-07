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Консула Украины в Молдове отстранили из-за подозрения в групповом изнасиловании несовершеннолетней – СМИ

Правоохранители Молдовы расследуют изнасилование, произошедшее 4 февраля, в котором подозревается один из украинских консулов в городе Бельцы, сообщает СП.

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Консула МИД Украины подозревают в групповом изнасиловании в Молдове
Консула МИД Украины подозревают в групповом изнасиловании в Молдове
Фото: wikipedia.org

Украинского консула в Молдове отстранили от должности из-за подозрения в причастности к групповому изнасилованию 17-летней девушки в городе Бельцы. Об этом 5 февраля сообщил молдавский ресурс СП.

Как пишет издание, правоохранительные органы Молдовы ведут следствие. В нем они проверяют заявление, "поступившее от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении нее преступления консулом Украины в городе Бельцы".

По данным СП, госсекретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранен от выполнения должностных обязанностей.

По состоянию на 7 февраля на сайте консульства Бельцы сотрудниками числятся: Олег Евдокимов, Александр Сторожук и Михаил Гавинский. Ресурс Nordnews сообщает, что подозреваемым в изнасиловании может быть Сторожук.

Инцидент с изнасилованием произошел 4 февраля, в нем подозреваются двое мужчин (37 и 38 лет). Один из фигурантов дела задержан на 72 часа, пишет СП.

Теги: Молдова, МИД Украины, изнасилование, Бельцы, Александр Сторожук
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