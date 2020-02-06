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СМИ сообщают, что Пристайко могут уволить. Министр заявил, что разговоров об этом с Зеленским не было

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что уволить его может только президент Владимир Зеленский, а разговоров с ним на эту тему у него не было.

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Министр Пристайко прокомментировал слухи о своем увольнении
Министр Пристайко прокомментировал слухи о своем увольнении
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Издание "Украинская правда", ссылаясь на источники в Офисе президента, заявило, что президент Владимир Зеленский рассматривает вероятное увольнение министра иностранных дел Вадима Пристайка.

"С Пристайко странная ситуация: он хороший дипломат, но как министр себя не проявил. За эти несколько месяцев он испортил отношения почти со всеми в команде. И его надо менять, но в ОП еще не приняли окончательного решения", – сообщил источник.

В то же время сам Пристайко во время пресс-конференции с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом заявил, что у него разговора с Зеленским об увольнении не было. Видео конференции опубликовано на странице МИД Украины в Facebook.

"Что касается моей возможной отставки, я – профессиональный дипломат, я работал во многих странах, работал и менял работу, и моя договоренность с президентом Зеленским была с самого начала, что мы работаем до тех пор, пока я могу быть полезным. Поэтому нет никаких проблем. Если кто-то увольняет, то это должен быть президент Зеленский... Я об этом с президентом Зеленским не говорил", – отметил он.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/2851241018296230/

Вадим Пристайко был назначен министром иностранных дел 29 августа 2019 года. Он – кадровый дипломат. Ранее он работал в посольствах Украины в США и Канаде, в 2014–2017 годах был заместителем министра иностранных дел Украины, в 2017–2019 годах – главой миссии Украины при НАТО. После выборов президента, в мае 2019 года, вошел в команду Владимира Зеленского, был назначен заместителем главы Офиса президента Украины.

Предшественник Пристайко – Павел Климкин – 1 июля 2019 года заявил, что уходит в "политический отпуск". Это произошло после конфликта между ним и Зеленским из-за нот, которыми МИД Украины и РФ обменялись по вопросу освобождения украинских моряков.

Теги: МИД Украины, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко
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