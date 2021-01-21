Латвия передала ВСУ семь медицинских автомобилей

Этим вкладом Латвия поддерживает усилия Украины в сфере евроатлантической интеграции.

Национальные вооруженные силы Латвийской Республики 20 января передали вооруженным силам Украины семь медицинских автомобилей Land Rover. Об этом сообщает посольство Украины в Латвии.

Отмечается, что этот вклад является частью поддержки Латвией усилий Украины в сфере евроатлантической интеграции.

Официальная церемония передачи состоялась на территории военно-воздушной базы в Латвии в городе Лиелварде. В ней приняли участие вице-премьер-министр, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и посол Украины Александр Мищенко.

По словам Пабрикса, это "маленький, но хороший подарок нашим союзникам", пишет "Лига".

"Кузов и окна этих автомобилей пуленепробиваемые. Зная, что медики часто получают ранения и гибнут в условиях украинской войны, очень важно улучшить их безопасность и условия труда, чтобы они могли и дальше спасать солдат", – сказал он.

Он также отметил, что Украина и Латвия – близкие союзники, в том числе и в оборонном секторе.

По просьбе украинской стороны, латвийское правительство также приняло решение о направлении €45 тыс. на реализацию программы реабилитации в Латвии украинских военных, которые получили ранения во время российской агрессии против Украины.