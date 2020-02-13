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Президент Латвии предложил сократить телевещание на русском языке

В письме президента Латвии Эгилса Левитса к Сейму говорится, что решение об изменении пропорции телепрограмм на официальных языках Евросоюза будет способствовать укреплению безопасности и демократии в стране.

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Левитс предложил на 5% сократить вещание на языках нацменьшинств
Левитс предложил на 5% сократить вещание на языках нацменьшинств
Фото: EPA

Президент Латвии Эгилс Левитс предложил Сейму увеличить пропорцию телевизионных программ на официальных языках ЕС и Еврозоны до 80%. Об этом говорится в письме главы латвийского государства от 7 февраля к членам комиссии Сейма по правам человека, опубликованном на сайте латвийского парламента.

"Сильное информационное пространство – существенный вопрос безопасности страны и демократии в Латвии. Должно быть на законодательном уровне возможно сделать так, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телепрограммы, которые укрепляют принадлежность Латвии к культурному пространству Европы и способствуют включению жителей Латвии в общий информационный дискурс Европы", – подчеркнул Левитс.

Как отмечает Delfi, предложенные Левитсом изменения предполагают, что в телепрограмму каналов, которые транслируются в Латвии, должны входить продукты латвийских государственных и коммерческих медиа. Если в основной пакет включены дополнительные программы, то минимум 80% из них должны быть на официальных языках ЕС и Еврозоны (всего их 24, включая латышский). Фактически, подчеркивает агентство, это означает уменьшение количества телепрограмм на русском языке до 20% эфира.

С 2003 года в Латвии телевещание на языках национальных меньшинств (в том числе и на русском) ограничено 25% эфирного времени.

Проект закона №559/Lp13, в котором содержатся указанные нормы, 11 февраля был рассмотрен на заседании профильной комиссии Сейма. В сессионный зал парламента документ пока не выносился.

Теги: Латвия, русский язык, Европа, Евросоюз
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