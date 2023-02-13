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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Лебезящий Путин, тюрьма, война, Зеленский, Назарбаев, Токаев. Интервью Гордона с казахстанским бизнесменом Джакишевым. Видео

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Джакишев: Если бы Украина проиграла, то Казахстан уже сейчас мог бы быть в составе России
Джакишев: Если бы Украина проиграла, то Казахстан уже сейчас мог бы быть в составе России
Фото: Mukhtar Dzhakishev / Facebook

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с казахстанским бизнесменом, бывшим главой компании "Казатомпром" Мухтаром Джакишевым.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Джакишев говорил о:

  • запасах урана в Казахстане и компании "Казатомпром", которую он возглавлял;
  • уголовном преследовании и более чем 10 годах, проведенных в тюрьме;
  • отношениях с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и том, есть ли на него обида;
  • нынешнем президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве и разнице между ним и Назарбаевым;
  • войне России против Украины и том, чем она закончится;
  • президенте Украины Владимире Зеленском;
  • президенте России Владимире Путине. 

"Если бы Украина проиграла, то Казахстан уже сейчас мог бы быть в составе России", – сказал во время интервью Джакишев. 

Джакишев родился в 1963 году в Алматы. Окончил Московский инженерно-физический институт.

С начала 1990-х работал в бизнесе. Руководил компаниями Butya, "Зангар", "Алаутрансгаз".

В 1998–2001-м и 2002–2009 годах был президентом государственной компании "Казатомпром" (это крупнейший в мире добытчик урана). В 2001–2002 годах занимал пост заместителя министра энергетики и минеральных ресурсов Казахстана.

В 2009 году Джакишева арестовали. Его обвинили в хищении средств от реализации урановой продукции. В 2010 году чиновника приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Правозащитники называли его дело политически мотивированным. Джакишева освободили из тюрьмы в 2020 году. 

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Казахстан, уран, Нурсултан Назарбаев, Владимир Зеленский, война России против Украины, Касым-Жомарт Токаев, Мухтар Джакишев
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