Лебезящий Путин, тюрьма, война, Зеленский, Назарбаев, Токаев. Интервью Гордона с казахстанским бизнесменом Джакишевым. Видео

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Джакишев говорил о:
"Если бы Украина проиграла, то Казахстан уже сейчас мог бы быть в составе России", – сказал во время интервью Джакишев.
Джакишев родился в 1963 году в Алматы. Окончил Московский инженерно-физический институт.
С начала 1990-х работал в бизнесе. Руководил компаниями Butya, "Зангар", "Алаутрансгаз".
В 1998–2001-м и 2002–2009 годах был президентом государственной компании "Казатомпром" (это крупнейший в мире добытчик урана). В 2001–2002 годах занимал пост заместителя министра энергетики и минеральных ресурсов Казахстана.
В 2009 году Джакишева арестовали. Его обвинили в хищении средств от реализации урановой продукции. В 2010 году чиновника приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Правозащитники называли его дело политически мотивированным. Джакишева освободили из тюрьмы в 2020 году.