Лебезящий Путин, тюрьма, война, Зеленский, Назарбаев, Токаев. Интервью Гордона с казахстанским бизнесменом Джакишевым. Видео

Джакишев: Если бы Украина проиграла, то Казахстан уже сейчас мог бы быть в составе России Фото: Mukhtar Dzhakishev / Facebook

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Джакишев говорил о:

запасах урана в Казахстане и компании "Казатомпром", которую он возглавлял;

уголовном преследовании и более чем 10 годах, проведенных в тюрьме;

отношениях с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и том, есть ли на него обида;

нынешнем президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве и разнице между ним и Назарбаевым;

Назарбаевым; войне России против Украины и том, чем она закончится;

президенте Украины Владимире Зеленском;

президенте России Владимире Путине.

"Если бы Украина проиграла, то Казахстан уже сейчас мог бы быть в составе России", – сказал во время интервью Джакишев.

Джакишев родился в 1963 году в Алматы. Окончил Московский инженерно-физический институт.

С начала 1990-х работал в бизнесе. Руководил компаниями Butya, "Зангар", "Алаутрансгаз".

В 1998–2001-м и 2002–2009 годах был президентом государственной компании "Казатомпром" (это крупнейший в мире добытчик урана). В 2001–2002 годах занимал пост заместителя министра энергетики и минеральных ресурсов Казахстана.

В 2009 году Джакишева арестовали. Его обвинили в хищении средств от реализации урановой продукции. В 2010 году чиновника приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Правозащитники называли его дело политически мотивированным. Джакишева освободили из тюрьмы в 2020 году.