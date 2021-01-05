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Лещенко: Верховный Суд поставил точку в истории "вмешательства" Украины в выборы в США

Верховный Суд Украины оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда.

Суд не нашел в действиях Лещенко нарушений закона
Суд не нашел в действиях Лещенко нарушений закона
Фото: Сергій Лещенко / Facebook

Верховный Суд Украины закрыл дело в отношении бывшего народного депутата Сергея Лещенко и директора НАБУ Артема Сытника о вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Заседание суда прошло 24 декабря 2020 года.

"Никаких доказательств или аргументов, которые бы свидетельствовали о реальном нарушении прав или законных интересов истца со стороны ответчика, народный депутат Украины Борислав Розенблат не привел", – говорится в решении.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда постановил изменить только мотивы решения предыдущей инстанции – Окружного админсуда, но оставил его в силе.

Лещенко прокомментировал решение суда в своем Facebook.

"Чтобы усилить вымышленную "теорию заговора", возглавляемый Павлом Вовком Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск Розенблата. Именно на это решение как на факт вмешательства в избирательную компанию США ссылался адвокат Трампа Руди Джулиани, назвав меня врагом Трампа в эфирах Fox News и CNN. На это решение ссылалась вся российская пропаганда как на доказательство вмешательства в выборы 2016-го – но не России, а именно Украины... Точку в этой истории поставил Верховный Суд", – заявил экс-нардеп.

https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine/posts/4819382478132382

В марте 2019 года внефракционный нардеп Борислав Розенблат обвинил директора НАБУ Артема Сытника в передаче штабу кандидата в президенты США Хиллари Клинтон информации из "черной бухгалтерии" Партии регионов во время выборов в США в 2016 году. О документах "черной бухгалтерии" Партии регионов стало известно в конце мая 2016 года. Часть этих документов опубликовали Лещенко и главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева-Боровик.

В декабре 2018 года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск, признав действия Сытника и Лещенко противоправными. Однако через год Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда.

Верховный Суд 24 декабря 2020 года оставил отмену в силе. Это постановление не подлежит обжалованию.

Теги: Сергей Лещенко, Верховный Суд, Артем Сытник, выборы в США, Борислав Розенблат
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