Луценко: Под конец каденции Порошенко его отношения с Аваковым были очень тяжелыми – вплоть до войны

У пятого президента Петра Порошенко под конец его президентского срока были натянутые отношения с главой МВД Арсеном Аваковым, но он продолжал с ним встречаться и выслушивать альтернативную точку зрения, рассказал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал в интервью "Буквам", которое вышло 13 июля, что под конец президентской каденции у Петра Порошенко были очень сложные отношения с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, но при этом они продолжали общаться и участвовать в заседании так называемой стратегической семерки.

"Порошенко до последних дней своего президентства получал очень разную информацию и терпел альтернативную точку зрения. Ну, давайте, не беру Луценко, давайте поговорим об Авакове. Не было ни одной "семерки" без Авакова, хотя их отношения под конец были очень тяжелыми... Вплоть до такой войны, которую они испытывали друг к другу, и тем не менее президент выслушивал министра внутренних дел, а министр внутренних дел, несмотря на радикальное общественное неприятие Порошенко, приходил и говорил о государственных делах. Мне кажется, это очень правильная история", – сказал Луценко.

По его словам, в окружении Порошенко было "два с половиной человека", которые озвучивали альтернативную точку зрения.

"Я и Аваков могли говорить наперебой категорическое "нет", а [бывший премьер-министр] Арсений Петрович Яценюк это делал в несколько завуалированной и мягкой форме, и не так часто. Но я радикально высказывал иное мнение относительно планов Порошенко на этих стратегических "семерках", и так же делал это Аваков. И Порошенко ценил это", – сказал бывший генпрокурор.

Он отметил, что очень важно, чтобы любой президент получал альтернативную информацию.

"Каждый президент приходит на должность и имеет не менее 10–15 независимых каналов получения информации. Все государственные. Я имею в виду разведку, СБУ, МВД, прокуратуру, налоговую – множество. Партийные каналы, как правило, личный или деловой, если занимался до этого бизнесом, друзья, эксперты, наука. И каждый президент, абсолютно каждый, затем сокращает эти источники информации, потому что они ему приносят неприятности. И каждый президент фактически останавливается в тот момент, когда ему носят только хорошие новости", – отметил Луценко.

По мнению экс-генпрокурора, нынешний президент Владимир Зеленский сразу ограничил количество каналов, по которым он получает информацию.

"К сожалению, в его окружении, как я это вижу, куча лизунов, которые поют ему осанну о гениальности и шедевральности его указаний", – сказал Луценко.

"Стратегической семеркой" называли группу высокопоставленных чиновников из окружения пятого президента Порошенко. В нее, по данным "Украинской правды", кроме Порошенко, Луценко, Авакова и Яценюка, входили тогдашний глава Администрации Президента Борис Ложкин, спикер парламента Владимир Гройсман и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, с августа 2019 года – народный депутат от "Европейской солидарности". Аваков сохранил должность главы МВД и после смены власти в Украине в 2019 году.