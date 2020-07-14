ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Луценко: Под конец каденции Порошенко его отношения с Аваковым были очень тяжелыми – вплоть до войны

У пятого президента Петра Порошенко под конец его президентского срока были натянутые отношения с главой МВД Арсеном Аваковым, но он продолжал с ним встречаться и выслушивать альтернативную точку зрения, рассказал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Луценко: Я и Аваков могли говорить Порошенко категорическое "нет"
Луценко: Я и Аваков могли говорить Порошенко категорическое "нет"
Фото: depositphotos.com

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал в интервью "Буквам", которое вышло 13 июля, что под конец президентской каденции у Петра Порошенко были очень сложные отношения с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, но при этом они продолжали общаться и участвовать в заседании так называемой стратегической семерки.

"Порошенко до последних дней своего президентства получал очень разную информацию и терпел альтернативную точку зрения. Ну, давайте, не беру Луценко, давайте поговорим об Авакове. Не было ни одной "семерки" без Авакова, хотя их отношения под конец были очень тяжелыми... Вплоть до такой войны, которую они испытывали друг к другу, и тем не менее президент выслушивал министра внутренних дел, а министр внутренних дел, несмотря на радикальное общественное неприятие Порошенко, приходил и говорил о государственных делах. Мне кажется, это очень правильная история", – сказал Луценко.

По его словам, в окружении Порошенко было "два с половиной человека", которые озвучивали альтернативную точку зрения.

"Я и Аваков могли говорить наперебой категорическое "нет", а [бывший премьер-министр] Арсений Петрович Яценюк это делал в несколько завуалированной и мягкой форме, и не так часто. Но я радикально высказывал иное мнение относительно планов Порошенко на этих стратегических "семерках", и так же делал это Аваков. И Порошенко ценил это", – сказал бывший генпрокурор.

Он отметил, что очень важно, чтобы любой президент получал альтернативную информацию.

"Каждый президент приходит на должность и имеет не менее 1015 независимых каналов получения информации. Все государственные. Я имею в виду разведку, СБУ, МВД, прокуратуру, налоговую  множество. Партийные каналы, как правило, личный или деловой, если занимался до этого бизнесом, друзья, эксперты, наука. И каждый президент, абсолютно каждый, затем сокращает эти источники информации, потому что они ему приносят неприятности. И каждый президент фактически останавливается в тот момент, когда ему носят только хорошие новости", – отметил Луценко.

По мнению экс-генпрокурора, нынешний президент Владимир Зеленский сразу ограничил количество каналов, по которым он получает информацию.

"К сожалению, в его окружении, как я это вижу, куча лизунов, которые поют ему осанну о гениальности и шедевральности его указаний", – сказал Луценко.

"Стратегической семеркой" называли группу высокопоставленных чиновников из окружения пятого президента Порошенко. В нее, по данным "Украинской правды", кроме Порошенко, Луценко, Авакова и Яценюка, входили тогдашний глава Администрации Президента Борис Ложкин, спикер парламента Владимир Гройсман и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, с августа 2019 года – народный депутат от "Европейской солидарности". Аваков сохранил должность главы МВД и после смены власти в Украине в 2019 году.

Теги: Арсений Яценюк, Юрий Луценко, Петр Порошенко, Арсен Аваков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Парасюк показал, как отпраздновал 33-летие
Парасюк показал, как отпраздновал 33-летие
Герой шоу "Холостяк 9" Добрынин и его жена Квиткова купили квартиру в Киеве
Герой шоу "Холостяк 9" Добрынин и его жена Квиткова купили квартиру в Киеве
"Какой молодец". Налоговая служба отметила Винника благодарностью
"Какой молодец". Налоговая служба отметила Винника благодарностью
  "Пускайте нас". Экс-участница "Х-фактор 10" сняла клип на песню-веснянку. Видео
  "Пускайте нас". Экс-участница "Х-фактор 10" сняла клип на песню-веснянку. Видео
"Ситуация, с которой я столкнулась, весьма сложная". Балерина Кухар прокомментировала свое назначение директором хореографического училища
"Ситуация, с которой я столкнулась, весьма сложная". Балерина Кухар прокомментировала свое назначение директором хореографического училища
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
"Любимая, это я, твой режиссер!" Богомолов снял Собчак под душем
"Холостячка" Мишина: Почему считается, что встретить свою любовь в офисе – нормально, а на реалити – нереально? Я буду жить этот проект
"Холостячка" Мишина: Почему считается, что встретить свою любовь в офисе – нормально, а на реалити – нереально? Я буду жить этот проект
Обладательница самой большой груди в Украине снялась в купальнике. Фото
Обладательница самой большой груди в Украине снялась в купальнике. Фото
"Красивая пара". Сын Ротару обнародовал трогательное фото родителей
"Красивая пара". Сын Ротару обнародовал трогательное фото родителей
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
"Маме не нравится, как выглядит ее дочь?", "Клава на маму стала похожа". В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
Владимир Кличко появился на обложке немецкого Forbes
Владимир Кличко появился на обложке немецкого Forbes
  Wishing Well. Посмертно вышел анимационный клип Juice Wrld. Видео
  Wishing Well. Посмертно вышел анимационный клип Juice Wrld. Видео
Арбузные штаны и серьга в ухе. Вирастюк показал, как выглядел более 20 лет назад
Арбузные штаны и серьга в ухе. Вирастюк показал, как выглядел более 20 лет назад
Украинская комедия появится на стриминговой платформе HBO Europe
Украинская комедия появится на стриминговой платформе HBO Europe
"На небесах оттого, что можно было работать в воде". Хадид снялась под водой
"На небесах оттого, что можно было работать в воде". Хадид снялась под водой
Жена Dzidzio певица Slavia позировала в купальнике на "полудиком острове"
Жена Dzidzio певица Slavia позировала в купальнике на "полудиком острове"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
Алла Мазур, борющаяся с раком, рассказала о последних анализах
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото с младенцем на руках
"А кто папа?" Звезда "Дизель Студио" Булитко обнародовала фото с младенцем на руках
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
62-летняя Стоун показала свои мокрые купальники
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать актеру не признавать вину
Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать актеру не признавать вину
Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене
Фолловеры упрекнули ведущего "Холостяка" Решетника в том, что не уступил место беременной жене
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
"Полноценный силиконовый третий размер". Астафьева показала тело в купальнике
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
"Дельфины". Галкин в бассейне искупался со своими детьми. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS