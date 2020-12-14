Лысого назначили руководителем Госуправления делами

Игорь Лысый, который с июня был и.о. главы Государственного управления делами, теперь назначен руководителем ведомства.

До ухода предыдущего главы Госуправления делами Лысый был его заместителем

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Лысого руководителем Государственного управления делами. Об этом говорится в указе президента №566/2020. Вступит в должность Лысый завтра, 15 декабря. Прежний глава управления Сергей Борзов покинул должность в июне, после назначения главой Винницкой государственной администрации. Лысый с января 2020 года был его заместителем. До этого он возглавлял Международный детский центр "Артек", был заместителем городского головы Каменца-Подольского Хмельницкой области. 18 июня Зеленский назначил Лысого и.о. главы ведомства.