Лысого назначили руководителем Госуправления делами

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Лысого руководителем Государственного управления делами. Об этом говорится в указе президента №566/2020.
Вступит в должность Лысый завтра, 15 декабря.
Прежний глава управления Сергей Борзов покинул должность в июне, после назначения главой Винницкой государственной администрации.
Лысый с января 2020 года был его заместителем. До этого он возглавлял Международный детский центр "Артек", был заместителем городского головы Каменца-Подольского Хмельницкой области.