В Госуправлении делами рассказали, сколько в этом году потратили на перелеты Зеленского

На зарубежные визиты президента Украины Владимира Зеленского в этом году было потрачено 6,8 млн грн, сообщили в Государственном управлении делами.

В этом году Зеленский совершил семь визитов в другие страны и 23 рабочие поездки по Украине Фото: president.gov.ua

Расходы за услуги по авиаперевозкам официальных делегаций во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским за границу и в пределах Украины за период с 1 января по 25 сентября этого года составили 11,9 млн грн. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Государственное управление делами.

На зарубежные визиты главы государства было потрачено 6,8 млн грн, на внутригосударственные перелеты – 5,1 млн грн.

Как уточнили в ведомстве, Зеленский совершил семь визитов в другие страны и 23 рабочие поездки по Украине.

В Государственном управлении делами также отметили, что на авиаперевозки президента в 2016 году было потрачено 31,9 млн грн, в 2017-м – 29,6 млн грн, в 2018-м – 26,5 млн грн.

При этом в 2016 году бывший глава государства Петр Порошенко совершил 25 визитов за границу и 39 рабочих поездок по Украине. В 2017 году – 27 зарубежных визитов и 40 поездок по Украине. В 2018-м – 21 заграничный визит и 50 рабочих поездок внутри страны.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.