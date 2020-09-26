Зеленский потребовал прекратить учебные полеты на Ан-26 до выяснения причин авиакатастрофы под Чугуевом

В результате крушения самолета Ан-26 Воздушных сил ВСУ, который выполнял учебный полет в Харьковской области, погибло 26 человек. Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение временно не использовать аналогичные модели самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился прекратить учебные полеты на Ан-26 до выяснения причин крушения аналогичного борта под Чугуевом Харьковской области. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил замглавы Офиса президента Украины Олег Татаров.

“Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. И министр обороны [Андрей Таран], и руководитель Генерального штаба [Руслан Хомчак] поручение уже начали выполнять”, – сказал чиновник.

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева около 21.00 25 сентября. На борту самолета находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. По последним данным, скончались 26 человек. Один курсант выпрыгнул из самолета, сейчас его жизнь вне опасности.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной пока причине разбился перед взлетно-посадочной полосой. В то же время министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что по предварительной оценке специалистов, у самолета отказал один из датчиков в левом двигателе, а не сам двигатель.

Он также отметил, что, скорее всего, перед падением борт зацепился крылом за землю.