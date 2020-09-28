Зеленский заявил, что договоров о доплатах украинским медикам подписано менее четверти от поданных заявок

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству решить вопрос с обеспечением доплат украинским медикам, сообщает сайт Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания 28 сентября заявил, что договоров о доплатах украинским медикам подписано менее четверти от поданных заявок. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

По словам главы государства, Министерство здравоохранения должно держать этот процесс под контролем, так как соглашения с Национальной службой здоровья Украины для получения доплат заключили "слишком мало больниц".

"Уже конец месяца, и медработники через несколько дней должны получать зарплаты, а согласно данным, которые я получил, подписано договоров о доплате медикам менее чем на четверть от поданных заявок. Остается открытым вопрос и по обеспечению более 80% коек кислородом для больных COVID-19. Все эти вопросы должны быть решены", – подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Национальная служба здоровья Украины начала проводить оплаты медучреждениям по заключенным договорам с 25 сентября.

"В течение следующих двух дней 500 учреждений здравоохранения получат средства. Другие учреждения получат их после подписания ими контрактов до конца недели. Важно отметить, что более 200 учреждений до сих пор не подали предложения о заключении договора с НСЗУ, что делает невозможным своевременную выплату доплат медицинским работникам. Контроль за выплатами – лично на министре здравоохранения", – сказал глава правительства.