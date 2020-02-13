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МИД Украины об инициативе РФ провести заседание Совбеза ООН по Минским соглашениям: "Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк"

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что РФ намеренно созвала заседание Совета безопасности ООН по вопросу выполнения Минских соглашений на два дня раньше запланированного по инициативе Украины специального заседания Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

В МИД сказали, что представители Украины примут участие в обоих мероприятиях
В МИД сказали, что представители Украины примут участие в обоих мероприятиях
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

В Министерстве иностранных дел Украины назвали инициативу российской стороны созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения состояния выполнения Минских договоренностей ожидаемым трюком. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

"20 февраля по инициативе Украины Генеральная ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Дискуссия, в которой примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, будет касаться широкого круга вопросов российской агрессии, в частности в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях", – говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что созванное РФ на два дня раньше заседание – "ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей".

Украинские дипломаты заявили, что готовы к такому сценарию.

"Представители Украины примут участие в обоих мероприятиях. С высоких трибун ООН расскажут миру об усилиях президента и правительства по восстановлению мира на Донбассе, в частности в свете выполнения договоренностей саммита глав государств и правительств стран нормандского формата 9 декабря 2019 года: прекращении обстрелов, взаимном освобождении удерживаемых лиц, обеспечении допуска Красного Креста на оккупированную территорию, определении гуманитарных участков разведения войск, улучшении социально-экономического обеспечения населения, интенсификации деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и др.", – отметили в МИД Украины.

Накануне заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона запросила провести открытое заседание Совбеза с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения Минских соглашений.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР".

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен удерживаемыми лицами, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко, с российской – президент РФ Владимир Путин.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Теги: Россия, Украина, МИД, ОБСЕ, МИД Украины, Донбасс, Минские соглашения, Генеральная Ассамблея ООН, война на Донбассе, Вадим Пристайко, Дмитрий Полянский
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