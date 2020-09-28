Минцифры и программа развития ООН выделят гранты на проекты по развитию общин в Украине

Программа ООН по восстановлению и развитию мира совместно с Министерством цифровой трансформации Украины объявили конкурс идей. Три проекта в области цифровой грамотности, инклюзивности и безопасности получат гранты на сумму от $3 тыс до $30 тыс. Об этом сообщили в Минцифры.

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с программой развития ООН объявило о проведении форума Hack for Locals 2.0: "Безопасные сообщества", об этом 28 сентября сообщила пресс-служба Минцифры.

Хакатон объединит разработчиков, дизайнеров, управленцев, активистов, предоставляющих услуги по безопасности и предпринимателей для поиска решений, которые будут способствовать построению более сильных, безопасных сообществ в Украине, сказано в релизе.

"Три лучших проекта получат грант от Программы ООН по восстановлению и развитию мира. Сумма гранта составляет от $ 3 тыс. до $ 30 тыс. в зависимости от идеи и географии проекта", – сообщили в министерстве.

Идея проекта должна соответствовать одному из направлений: цифровая безопасность и цифровая грамотность, инклюзивные услуги по безопасности, координация деятельности между поставщиками услуг по безопасности и общинами, общественная безопасность на основе фактических данных, реагирование на кризисы и возможности раннего предупреждения.