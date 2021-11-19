Минцифры Украины обратилось к Google из-за блокировки украинских YouTube-каналов

Об атаках ботов на YouTube-каналы сообщили Сергей Стерненко, Янина Соколова и Татьяна Микитенко Фото: depositphotos.com

"Украинское YouTube-сообщество обратилось в Минцифры за помощью, чтобы остановить удаление видео и блокировку каналов с оригинальным контентом. Такая ситуация происходит в последние несколько недель", – написал он.

По словам Федорова, сотрудники Минцифры связалась с представителями Google для решения этого вопроса.

"Сейчас разрабатываем алгоритм, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию. Украинский контент на стартовых страницах будет способствовать развитию нашей креативной индустрии. В этом очень нуждаются не только представители музыкальной и креативной индустрий нашей страны, но и пользователи", – добавил Федоров.