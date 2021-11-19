Минцифры Украины обратилось к Google из-за блокировки украинских YouTube-каналов

"Украинское YouTube-сообщество обратилось в Минцифры за помощью, чтобы остановить удаление видео и блокировку каналов с оригинальным контентом. Такая ситуация происходит в последние несколько недель", – написал он.
По словам Федорова, сотрудники Минцифры связалась с представителями Google для решения этого вопроса.
"Сейчас разрабатываем алгоритм, чтобы как можно скорее разрешить ситуацию. Украинский контент на стартовых страницах будет способствовать развитию нашей креативной индустрии. В этом очень нуждаются не только представители музыкальной и креативной индустрий нашей страны, но и пользователи", – добавил Федоров.
12 ноября 2021 года о массовых атаках ботов на его YouTube-канал сообщал в Facebook одесский активист Сергей Стерненко.
13 ноября блогер Татьяна Микитенко сообщала, что YouTube заблокировал ее канал "Рагули" из-за "языка вражды".
16 ноября телеведущая Янина Соколова рассказывала об угрозе закрытия каналов украинских журналистов и блогеров в YouTube, ведущих борьбу с российской пропагандой, из-за жалоб ботов в соцсетях.