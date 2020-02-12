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Министр обороны Загороднюк ушел с интервью после вопроса о закупке бронетехники по завышенным ценам – журналист

Журналист Сергей Иванов заявил, что министр обороны Андрей Загороднюк "устроил форменную истерику" после вопроса о закупке бронетехники.

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Загороднюк обратится в правоохранительные органы касательно материала о закупках бронетехники
Загороднюк обратится в правоохранительные органы касательно материала о закупках бронетехники
Фото: Андрій Загороднюк / Facebook

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время интервью не захотел отвечать на вопрос о закупке бронетехники по завышенным ценам. Об этом написал журналист Сергей Иванов в Facebook.

"Вместо того, чтобы выразить свою позицию или четко артикулировать позицию ведомства, почему в государственный оборонный заказ включили именно эту технику, почему она стоит дороже, чем в прошлом году, и ответить на другие вопросы, как это обычно делают госслужащие, он устроил форменную истерику, после чего остановил интервью и ушел", – отметил журналист.

https://www.facebook.com/applecrysis/videos/2502971516583318/

Сам Загороднюк уже прокомментировал ситуацию. Министр отметил, что он пригласил автора материалов касательно закупки бронеавтомобилей "Казак" на интервью, чтоб проинформировать его об этих закупках .

"После ответов на его вопросы поинтересовался фактами, на которые он опирался в своей информации. Но, к сожалению, вместо ответа получил только громкие лозунги и кучу эмоций. Жаль, что конструктивного разговора у нас так и не произошло", – рассказал министр.

Кроме того, Загороднюк отметил, что принял решение обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить всю информацию, изложенную в авторском материале Иванова касательно ее достоверности.

https://www.facebook.com/andriy.zagorodnyuk.mod/videos/476576373014443/

5 февраля журналист Сергей Иванов опубликовал в издании Цензор.НЕТ материал касательно возможной коррупции при закупке Министерством обороны 50 бронеавтомобилей "Казак" и 70 бронеавтомобилей "Казак 2М1". Журналист отметил, что в прошлом году при курсе доллара 27 грн/дол. боевая бронированная машина "Казак" стоила 8,4 млн грн, а в этом году, при курсе 25 грн/дол. она стоит уже 9,3 млн грн. 

Теги: Сергей Иванов, бронетехника, Минобороны, Андрей Загороднюк
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