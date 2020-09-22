Минюст РФ потребовал ликвидировать партию племянника Путина

В России подали иск против партии "Народ против коррупции", главой которой является Роман Путин, двоюродный племянник президента страны Владимира Путина.

Министерство юстиции России подало иск в Верховный суд с просьбой ликвидировать политическую партию "Народ против коррупции", которую возглавляет двоюродный племянник президента России Владимира Путина Роман Путин. Иск опубликован на сайте Верховного суда РФ.

По информации ведомства, дело передано судье.

В пресс-службе суда "МБХ медиа" рассказали, что иск не приняли к производству и заседание по нему не назначено.

Член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко 10 сентября сообщал "Коммерсанту", что до конца 2020 года в России могут ликвидировать четыре партии, которые в течение семи лет не участвовали в выборах. В их число, среди прочих, вошла партия "Народ против коррупции", которую зарегистрировали в 2013 году.

Роману Путину 42 года. Он занимался консалтингом, возглавлял российскую федерацию тхэквондо. В начале 2000-х служил в ФСБ. Англоязычная Wikipedia пишет, что у племянника главы Кремля есть вилла в Лондоне, поместье в Калифорнии, остров в Карибском море и роскошная яхта.

Роман Путин утверждал, что крайне редко видится с высокопоставленным родственником.