Племянник Путина возглавил партию "Народ против коррупции"

Съезд российской партии "Народ против коррупции" избрал председателем политсилы Романа Путина, двоюродного племянника президента страны Владимира Путина.

5 июля двоюродного племянника российского президента, бывшего сотрудника ФСБ, предпринимателя Романа Путина избрали председателем партии "Народ против коррупции" на пятилетний срок. Об этом сообщает "РИА Новости".

Голосование было тайным.

Путин стал членом партии 21 июня, писал партийный сайт.

"Партия получит новый импульс в реализации антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов", – говорилось в сообщении.

Партия "Народ против коррупции" была зарегистрирована в 2013 году.

Роману Путину 42 года. Он занимался консалтингом, возглавлял российскую федерацию тхэквондо. В начале 2000-х служил в ФСБ. Англоязычная Wikipedia пишет, что у племянника главы Кремля есть вилла в Лондоне, поместье в Калифорнии, остров в Карибском море и роскошная яхта.

Роман Путин утверждал, что крайне редко видится с высокопоставленным родственником.