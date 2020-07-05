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Путину пожаловались, что мороженое "Радуга" пропагандирует ЛГБТ. Тот заявил, что за каждым не уследишь

В российских соцсетях оживленно комментируют эпизод совещания с участием президента Владимира Путина. Глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась ему на то, что разноцветная упаковка мороженого "Радуга" отрицательно влияет на детей. Производители заявили, что выполнят решение властей о запрете цветовой гаммы на обертке, если оно будет принято.

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В российских соцсетях комментируют гомосексуальный подтекст радуги
В российских соцсетях комментируют гомосексуальный подтекст радуги
Фото: depositphotos.com

3 июля на встрече президента России Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке изменений в конституцию глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась на то, что упаковка мороженого "Радуга" пропагандирует ценности ЛГБТ.

"Хотелось бы все-таки, чтобы дали поручение Роскомнадзору. Вы сказали, что пропаганда. Да, пропаганды у нас не должно быть, но у нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные, красивые эти цвета. Вроде это незаметно, с красивыми словами... Или рекламируют мороженое, которое тоже называют "Радугой": потребляйте это мороженое и так далее. Это косвенно, но все-таки заставляет привыкать наших детей к тому цвету", – приводит слова Лаховой сайт Кремля.

Путин ушел от прямого ответа на реплику главы Союза женщин, сказав, что "за каждым не уследишь, где какую этикетку кто придумал".

"Если есть основание полагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то тогда просто без общественных организаций, которые разделяют официальную позицию российской власти, в том числе изложенную и в конституции, и в наших законах, и в подзаконных актах, которые еще раньше были приняты, нужно соответствующим образом, только не агрессивно, это самое главное, выстроить общественный контроль", – заявил российский президент.

Производитель мороженого "Радуга" – группа компаний "Чистая линия" готова изменить этикетку, если власти примут такое решение. Об этом вице-президент группы Армен Бениаминов сказал "РИА Новости". В оправдание он заметил, что радугой также называют атмосферное явление, связанное с появлением солнца после дождя, а не только флаг ЛГБТ. По словам Бениаминова, на упаковке мороженого только четыре цвета радуги, а не семь.

Российские соцсети бурно отреагировали на дискуссию вокруг мороженого.

"Выступаю с официальным заявлением к президенту: я требую запретить дисперсию света как явление, потому что она вкладывает в обычный солнечный свет гомосексуальный подтекст. Раз любой свет может быть разложен на радугу, значит, и любой порядочный гражданин может быть геем", – написал в Twitter Данила Поперечный.

Максим Миронов, опубликовавший фото радуги над Красной площадью, интересуется: "Это кто там в Кремле засел?"

Аккаунт "Сон Медведева" предлагает сравнить упаковку гей-мороженого и мороженого россиянина.

Теги: Россия, Владимир Путин, ЛГБТ, пропаганда, Роскомнадзор, запрет, соцсети, мороженое, Екатерина Лахова
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