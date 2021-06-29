Молодежь не готова ждать – нужны молодежные программы, которые дадут результат через год-два – Палатный

"Молодежь нуждается в "будущем" уже и сейчас. Это другое поколение, которое живет в открытом мире. Оно не готово ждать 5–10–15 лет, как это было с их родителями. Государственные программы должны прежде всего ориентироваться на настоящее и давать результат через год-два. Вообще, я считаю, что месседж "Молодежь – это наше будущее" абсолютно неверен. Молодежь – это наше настоящее. И надо обеспечить возможность получить ей качественное образование, приобрести жилье, получить поддержку инновационных стартапов уже сегодня", – считает политик.

Массово выезжающая за границу молодежь – это вопрос национальной безопасности, убежден он.

"Проблема молодежи – это проблема национальной безопасности. Ведь массовый выезд молодых людей из страны ставит под угрозу интеллектуальный, демографический потенциал страны и перспективу ее развития в целом, – заявил Палатный. – Партия УДАР – это молодая партия, и мы всегда уделяли молодежи особое внимание. Я уверен, что сегодняшняя украинская молодежь уже через несколько лет возьмет на себя ответственность за страну и будет принимать важные решения, от которых зависит ее судьба. Убежден, это даст свои результаты. Новое поколение, выросшее без советских стереотипов, сделает Украину сильной, успешной и развитой страной, где не будет места коррупции, бюрократии и равнодушию. Главное – уделять достаточное внимание молодежной политике, прислушиваться к голосу молодежи и давать ей все необходимые инструменты для изменений".