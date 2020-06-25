Муждабаеву в России заочно предъявили обвинение в призывах к террористической деятельности

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение заместителю генерального директора телеканала ATR Айдеру Муждабаеву за посты в Facebook и объявил его в международный розыск.

Муждабаев: Как крымский татарин, гражданин и патриот Украины хочу поблагодарить гестапо русского рейха за высокую оценку моего участия в борьбе с ним Фото: Айдер Муждабаев / Facebook

Заместителя главного редактора телеканала ATR Айдера Муждабаева объявили в международный розыск, также ему заочно предъявили обвинения в призывах к террористической деятельности, информация об этом была опубликована на сайте Следственного комитета РФ 25 июня.

Муждабаеву инкриминируют совершение публичных призывов (в интернете) к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, сказано в сообщении.

"На территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в социальной сети Facebook два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова", – отмечает ведомство.

Муждабаев назвал действия СК лучшим подарком ко Дню крымскотатарского флага, который празднуют 26 июня. Об этом он написал в Facebook.

"Как крымский татарин, гражданин и патриот Украины хочу поблагодарить гестапо русского рейха за высокую оценку моего участия в борьбе с ним. Борьба эта будет продолжаться, пока я жив, пока сапог русского оккупанта не пойдет прочь из украинского Крыма и с Донбасса. Слава Украине, слава крымским татарам, смерть врагам", – отметил журналист.

Айдер Муждабаев – крымскотатарский журналист, с 2015 года живет в Киеве, работает на должности заместителя генерального директора крумскотатарского телеканала ATR.