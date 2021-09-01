"На этом языке говорят более 1,5 млрд человек". Кулеба сообщил о новой языковой версии сайта Украины

"Сегодня мы запустили шестую языковую версию официального сайта Украины – китайскую. На китайском языке в мире говорят более 1,5 млрд человек, это один из официальных языков ООН. Продвижение положительного имиджа Украины в мире – приоритет Стратегии внешней политики", – написал Кулеба.

Сьогодні ми запустили шосту мовну версію офіційного сайту України, китайську: https://t.co/DCE8NEcszf



Китайською в світі говорять понад 1,5 мільярда людей, це одна з офіційних мов ООН.



Просування позитивного іміджу України у світі — пріоритет Стратегії зовнішньої політики * — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 31, 2021

Официальный сайт Украины доступен также на английском, немецком, французском, испанском и арабском языках.