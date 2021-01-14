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"Магнит для туристов, инвесторов и студентов". Кулеба рассказал о запуске официального сайта об Украине

Государство получило домен ukraine.ua, где функционирует сайт, который будет рассказывать миру об Украине, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Новый сайт должен рассказывать миру об Украине, сообщил Кулеба
Новый сайт должен рассказывать миру об Украине, сообщил Кулеба
Фото: depositphotos.com

В Украине запустили сайт с информацией о стране. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 14 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам министра, государство получило домен ukraine.ua.

"По этому адресу будет сайт, который будет рассказывать миру об Украине. В основе сайта – визуальный бренд Ukraine NOW. Мы будем качественно и профессионально поддерживать этот ресурс", – сказал министр.

Он отметил, что на сайте есть разделы, посвященные путешествиям, инвестициям, истории страны и обучению в Украине. Также есть раздел Happening Now, который сообщает об актуальных событиях – фестивалях, форумах, выставках и других мероприятиях.

"То есть сайт должен стать магнитом для обычного иностранного туриста, иностранного бизнесмена и иностранного студента. Это все для того, чтобы обратить на Украину дополнительное внимание и популяризировать нашу страну в мире, укреплять ее авторитет", – заявил Кулеба.

Также, по словам министра, в сайт интегрирован фотобанк об Украине.

Министр рассказал, что сейчас доступна англоязычная версия сайта, но позже будут добавлены версии на французском, арабском, китайском, немецком и испанском языках.

По словам Кулебы, управлять сайтом будет Украинский институт МИД Украины. 

Кабинет Министров Украины на заседании 10 мая 2018 года утвердил бренд Ukraine NOW ("Украина сейчас"). Бренд должен стать основой презентации Украины в мире.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, инвестиции, МИД Украины, туризм, культура, Дмитрий Кулеба, Ukraine NOW
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