Зеленский объявил конкурс для украинцев до 30 лет. Приз – личная встреча с ним

10 победителей конкурса, старт которого президент Украины Владимир Зеленский объявил сегодня, получат возможность встретиться с ним 24 августа 2021 года.

Принять участие в конкурсе могут украинцы, которым 30 и меньше лет Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября в Facebook объявил конкурс, принять участие в котором могут украинцы в возрасте меньше 30, а то и 30 лет.

На странице бренда Ukraine NOW в Facebook сказано, что речь идет о всеукраинском флешмобе, участникам которого нужно рассказать, как они делают страну лучше.

В посте Ukraine NOW обнародованы правила конкурса.

Участникам, в частности, нужно будет записать ролик продолжительностью до одной минуты, в котором поделиться своими успехами, "рассказать и показать", что значит именно для них быть украинцем и как они меняют жизнь страны к лучшему. Затем это видео нужно выложить на своей странице в социальных сетях или отправить на почту ukrainenow.videos@gmail.com.

Присылать ролики можно до 1 марта 2021 года.

Победителей на конкурсе будет 10. Приз, который они получат, – встреча и возможность пообщаться с Зеленским 24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину независимости Украины.

Зеленский, который сейчас находится на самоизоляции в связи с заболеванием коронавирусной инфекции COVID-19, объявил о конкурсе в день седьмой годовщины Евромайдана.