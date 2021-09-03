На границе Польши и Украины построят новый пропускной пункт

"Сегодня на территории Польши мы заложили краеугольный камень для начала строительства нового пункта пропуска и всей необходимой инфраструктуры. Проект реализует Подкарпатское воеводство. 19 мая 2020 года здесь определили инвестора для строительства автомобильного пункта пропуска в Нижанковичи – Мальховичи. Тендер на строительные работы также состоялся. Все готово к началу строительства", – написал он.

Пункт пропуска планируют запустить через четыре года. Он будет рассчитан на автомобили и автобусы весом до 3,5 тонн. На строительство потратят 109 млн злотых ($28,7 млн).

С украинской стороны к пункту пропуска построят дорогу. На участок дороги Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый длиной 46 км. потратят €19 млн. Ремонт начали в марте 2021 года и планируют завершить в декабре 2022 года, выполняет его польская фирма.

"Мне бы хотелось, чтобы границ между Украиной и ЕС не было вовсе. Поэтому насколько это возможно, мы стараемся сделать пересечение государственной границы удобным, ведь Львовщина – западные ворота Украины в Европу и наоборот", – добавил Козицкий.