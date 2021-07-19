На референдуме о вступлении Украины в Таможенный союз с РФ две трети украинцев проголосовали бы против – опрос

В то же время 22% респондентов одобрительно относятся к такой идее.

Еще 28% опрошенных не стали бы участвовать в референдуме по этому поводу, а 5% – затруднились с ответом.

"Если бы те, кто не определился, не пришли бы на референдум по вступлению в Таможенный союз, в голосовании приняли бы участие около 67% всех, кто имеет право голосовать… (именно эти показатели ближайшие к возможным результатам референдума, если бы он проводился в июне 2021 года): за вступление в Таможенный союз – 33% голосов, против – 67% голосов", – отмечают социологи.

Опрос проводился 8–9 июня среди граждан в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2007 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%.

Согласно результатам опроса, вступление Украины в Евросоюз на референдуме поддержали бы 73% украинцев.