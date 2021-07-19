Вступление Украины в ЕС на референдуме поддержали бы 73% украинцев – опрос

Против присоединения к ЕС выступают 19% респондентов.

25% опрошенных сказали, что не стали бы участвовать в референдуме по этому поводу. Еще 4% – затруднились с ответом.

"Если предположить, что те, кто не определился, не стали бы участвовать в голосовании на референдуме по вступлению в ЕС, участие в голосовании приняли бы 71% всех, кто имеет право голосовать (именно эти показатели ближайшие к возможным результатам референдума, если бы он проводился в июне 2021 года): за вступление в ЕС – 73% голосов, против – 27%", – отмечают социологи.

Опрос проводился 8–9 июня среди граждан в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2007 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%.