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Наблюдатели заметили вброс бюллетеней в одной из киевских школ

Одна из участниц подсчета результатов голосования на местных выборах подбросила пачку с уже пропечатанными бюллетенями. Инцидент произошел на избирательном участке в киевской школе №308.

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Фото: ЕРА

В одной из киевских школ наблюдатели зафиксировали момент вброса бюллетеней во время подсчетов голосов после проведения местных выборов. Видео инцидента опубликовали на странице в Facebook Всеукраинского объединения "Свобода" 26 октября.

На кадрах показан момент, когда одна из участниц пересчета голосов берет пачку с бюллетенями на своем стуле и перекладывает ее к остальным на столе. Снимавший видео пообещал, что после этого приедет полиция.

"Вы – член нашей комиссии. Зачем вам это надо?" – спрашивает автора видео одна из женщин.

https://www.facebook.com/SvobodaKyiv/videos/741980289862546/

При этом пачка бюллетенях была заранее пропечатана. Кто-то из мужчин попросил наблюдателя успокоиться и не придавать значения увиденному.

"Просто вкидывают, самые грязные выборы!" – сказано в подписи к видео.

Автор поста Катерина Гук написала, что инцидент произошел на избирательном участке в киевской школе №308.

"В журнале же видно, что масса людей не пришла на выборы, потому и кладут неиспользованные бюлетени. Главу участковой избирательной комиссии – к уголовной ответственности, потому что она видела, как проштамповывали липовые бюллетени", – прокомментировал видео пользователь Владимир Шевченко.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: ВО Свобода, Киев, местные выборы
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