Наблюдатели заметили вброс бюллетеней в одной из киевских школ

В одной из киевских школ наблюдатели зафиксировали момент вброса бюллетеней во время подсчетов голосов после проведения местных выборов. Видео инцидента опубликовали на странице в Facebook Всеукраинского объединения "Свобода" 26 октября.
На кадрах показан момент, когда одна из участниц пересчета голосов берет пачку с бюллетенями на своем стуле и перекладывает ее к остальным на столе. Снимавший видео пообещал, что после этого приедет полиция.
"Вы – член нашей комиссии. Зачем вам это надо?" – спрашивает автора видео одна из женщин.
При этом пачка бюллетенях была заранее пропечатана. Кто-то из мужчин попросил наблюдателя успокоиться и не придавать значения увиденному.
"Просто вкидывают, самые грязные выборы!" – сказано в подписи к видео.
Автор поста Катерина Гук написала, что инцидент произошел на избирательном участке в киевской школе №308.
"В журнале же видно, что масса людей не пришла на выборы, потому и кладут неиспользованные бюлетени. Главу участковой избирательной комиссии – к уголовной ответственности, потому что она видела, как проштамповывали липовые бюллетени", – прокомментировал видео пользователь Владимир Шевченко.
25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.