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НАБУ открыло уголовное производство по факту возможной покупки экс-нардепом Скосарем места в партийном избирательном списке

В 2014 году тогдашний нардеп Игорь Скосарь заявил, что купил место в проходной части списка "Батьківщини" за $6 млн, а в мае 2019-го сказал, что не помнит об этих словах.

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"СтопКор" обратился в НАБУ в начале сентября
"СтопКор" обратился в НАБУ в начале сентября
Фото: delo.ua

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против экс-нардепа Игоря Скосаря по факту возможного подкупа должностного лица – речь идет о покупке места в избирательном списке политической партии, сообщает проект "Стоп коррупции" со ссылкой на письмо НАБУ.

"В письме сообщается, что по результатам обработки предоставленной информации открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 369 УК Украины в отношении нардепа Скосаря И.Е. по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу", – отмечает портал.

"СтопКор" обратился в НАБУ в начале сентября.

Фото: stopcor.org
Фото: stopcor.org

Игорь Скосарь был нардепом Верховной Рады VII созыва, избран по списку "Батьківщини", но вышел из фракции в апреле 2013 года. В 2014 году в эфире ток-шоу "Черное зеркало" на телеканале "Интер" он заявил, что купил "место в партии Яценюка" за $6 млн. В то время Арсений Яценюк был главой парламентской фракции "Батьківщина". В мае 2019 года он сказал в телефонной беседе с журналисткой проекта "Стоп коррупции", что не помнит о своих словах про то, как дал взятку за попадание в проходную часть избирательного списка "Батьківщини" в 2012 году. 

7 апреля 2019 года Скосаря задержали в Киеве на Столичном шоссе за рулем в состоянии алкогольного опьянения, при этом он был на машине, оформленной на тещу, с номерами ВР. По данным СМИ, политика остановили после погони, в его крови выявили 2,39 промилле алкоголя.

Теги: антикоррупционное бюро, НАБУ, уголовное производство, Стоп коррупции, Игорь Скосарь
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