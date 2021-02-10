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ПОЛИТИКА

НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме"

Обыски в центральном офисе Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" санкционированы антикоррупционным судом, сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

По словам Сытника, расследование в деле "Энергоатома" было начато, поскольку "есть определенные дискриминационные условия при продаже электроэнергии"
По словам Сытника, расследование в деле "Энергоатома" было начато, поскольку "есть определенные дискриминационные условия при продаже электроэнергии"
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в центральном офисе государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". По словам главы НАБУ Артема Сытника, они связаны с продажей электроэнергии. Об этом он заявил 10 февраля во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиацентре, передает корреспондент издания "ГОРДОН". Видео мероприятия опубликовано на странице Facebook УКМЦ.

"Происходят обыски, санкционированные антикоррупционным судом. Чтобы не разглашать тайну досудебного расследования, можно сказать, что это дело действительно касается продажи электроэнергии ряду коммерческих структур", – сказал Сытник.

По его словам, расследование было начато, поскольку "есть определенные дискриминационные условия при продаже электроэнергии".

"Формируются квоты таким образом, чтобы их можно было выкупить только отдельным потребителям электроэнергии", – объяснил глава НАБУ.

Это, как отметил Сытник, существенным образом влияло на формирование цены на электроэнергию.

"Соответственно, можно говорить о потенциальном ущербе государству в результате того, что государство продает электроэнергию по заведомо заниженным ценам… По результатам обысков будут приниматься определенные решения", – добавил глава НАБУ.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос написал в Facebook, что обыски проходят по делу реализации "Энергоатомом" электроэнергии по низкой цене в декабре 2020 года, что могло привести к убыткам предприятия в размере около 2,4 млрд грн.

"Энергоатом" продал электроэнергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а те уже реализовали электроэнергию конечным потребителям в разы дороже цены закупки у "Энергоатома", – отметил Лерос.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", речь идет о компаниях "Д. Трейдинг", "Юнайтед Энержи", "Солди Инфинити", "Укрэнерго", "Укр Газ Ресурс", "ЭТГ", "ВИМК", "Ле Трейдинг Украина" и КП "Кривбассводоканал". Этим компаниям "Энергоатом" по двусторонним договорам продал 13,331 млн МВт-ч (87,7% предложенного объема) электроэнергии, что составило 17,7% прогнозной выработки э/э компанией на 2021 год.

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/3702882349748867

20 января Кабинет Министров Украины по поручению президента забрал ГП "НАЭК "Энергоатом" из управления Министерства энергетики, сообщил в своем Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

В конце декабря в интервью агентству LIGA.net и.о. президента "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что компания по итогам прошлого года получит 7,6 млрд грн убытков из-за долгов.

Теги: Украина, Facebook, коррупция, энергетика, обыск, цены, электроэнергия, Энергоатом, антикоррупционное бюро, расследование, Артем Сытник, убытки, ущерб, НАБУ, финансы, Петр Котин
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