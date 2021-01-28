Руководство "Энергоатома" показало свою коррупционность, отказавшись от денег от облигаций – Кучеренко

Нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, комментируя ситуацию с долгами "Энергоатома", заявил, что за тридцать лет не видел "таких истерик со стороны временного руководства компании".

Алексей Кучеренко: Я убежден, что за взятки она сейчас загоняют в убытки "Энергоатом" и продают электроэнергию с убытком для себя Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Руководство "Энергоатома" показало свою коррупционность, отказавшись от предложения выделить деньги на финансовую стабилизацию компании путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), инициированного народными депутатами. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил народный депутат от "Батьківщини", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Я думаю, что мы будем очень серьезно с [врио президента "Энергоатома" Петром] Котиным разговаривать, я вообще не понимаю, о чем он вообще может говорить, потому что при его президентстве компания "Энергоатом" из прибыльной стала убыточной. Он за год загнал компанию в убытки. Я не понимаю, где СБУ Украины, где вообще правоохранительные органы, как можно допустить, чтобы государственную национальную компанию "Энергоатом" загнали в убытки", – сказал Кучеренко.

По его словам, недавно Котин и профсоюз сделали скандальное заявление, которое не имеет ничего общего с реальностью.

"Я прочитал историческое заявление, которое подписал и.о. президента Котин и профсоюз, который он до этому привлек. Я такого не видел за тридцать лет, такие истерики со стороны временного руководства компании", – добавил депутат.

Он напомнил, что является одним из соавторов законопроекта о выпуске ОВГЗ, который должен улучшить финансовое состояние компании.

"Здесь мы предлагаем, я в том числе один из соавторов этого законопроекта, чтобы не было угрозы ядерной безопасности, предлагаем погасить все долги. И они начинают отказываться от этого. Они стали заложниками определенных политиканов, понимаете, и искусственно загоняют за счет спекуляций. И при этом небескорыстно для себя. Я убежден, что за взятки она сейчас загоняют в убытки "Энергоатом" и продают электроэнергию с убытком для себя", – подчеркнул Кучеренко.

На прошлой неделе ряд народных депутатов инициировали законопроект, который предусматривает выпуск облигаций внутреннего государственного займа для улучшения финансового состояния НАЭК "Энергоатом" на общую сумму 7,3 млрд грн.

Агентство "Интерфакс-Украина" сообщало, что коллектив предприятия написал открытое обращение, в котором выразил сомнение способности парламента принять такой законопроект. Документ подписан в том числе Котиным.

20 января Кабинет Министров Украины по поручению президента забрал ГП "НАЭК "Энергоатом" из управления Министерства энергетики, сообщил в своем Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

В конце декабря в интервью агентству LIGA.net и.о. президента "Энергоатом" рассказал, что компания по итогам прошлого года получит 7,6 млрд грн убытков из-за долгов.