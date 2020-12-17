НАБУ проводит обыски в помещении Минкультуры

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в директорате культурного наследия и музеев.

Детективы НАБУ проводят обыски в помещении Минкульта по делу о выдаче разрешительного документа Фото: The National Anti-corruption Bureau of Ukraine / Flickr

17 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в помещении Министерства культуры и информационной политики Украины. Об этом сообщило издание LB.ua со ссылкой на собственные источники.

По информации LB.ua, НАБУ провело выемку документов в помещениях министерства на Ярославом Валу и улице Ивана Франко в Киеве.

Факт обысков подтвердила пресс-служба Минкульта.

В заявлении, размещенном на сайте министерства, говорится, что обыски проводятся в директорате культурного наследия и музеев, а уголовное производство, в рамках которого проводятся следственные действия, касается “выдачи документа разрешительного характера в 2019 году“, когда МКИП еще не было создано.

В Минкульте заявили о готовности “максимально способствовать расследованию этого дела“.