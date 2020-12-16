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НАБУ из-за решения КСУ прекратило расследовать более 100 дел о недостоверном декларировании

По состоянию на 28 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины расследовали 111 уголовных производств о декларировании недостоверной информации. Из-за решения Конституционного Суда о признании неконституционной уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации бюро закрыло большинство производств.

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НАБУ закрыло 107 уголовных производств после решения КСУ
НАБУ закрыло 107 уголовных производств после решения КСУ
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро прекратило расследование правонарушений о декларировании недостоверной информации в 107 делах из-за решения Конституционного Суда. Об этом 16 декабря сообщили "Українські новини", ссылаясь на ответ НАБУ.

По информации антикоррупционного бюро, по состоянию на 28 октября детективы расследовали 111 уголовных производств, в которых расследовались правонарушения по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"После принятия решения Конституционным Судом Украины от 27 октября 2020 года №13-р/2020 по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции отдельным положениям закона Украины "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса Украины было принято решение о закрытии правонарушений, квалифицированных по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины, в 107 уголовных производствах", – отметили в НАБУ.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины. Тупицкий заявил, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

Тогда же спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал законопроект о возобновлении действия отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции". 3 ноября документ поддержал профильный комитет.

226 нардепов подписали и передали в Конституционный Суд Украины заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия. При этом отмечается, что оно касается не всех судей: депутаты намерены добиться отставки 11 судей, которые поддержали решение об отмене части положений антикоррупционных законов.

4 декабря Верховная Рада приняла закон, который вводит наказание за недостоверное декларирование. Он предусматривает штрафы, общественные работы и ограничение свободы, но не лишение свободы, как было раньше. В НАПК призвали президента ветировать документ.

Теги: Украина, Конституционный Суд, декларация, антикоррупционное бюро, расследование, КСУ, детективы, НАБУ, декларирование
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