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НАБУ пришло еще к одному нардепу от ОПЗЖ. Его и чиновника ВР подозревают в попытке присвоить 8 га земли в Киеве

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По данным СМИ, подозреваемый депутат Дмитрий Исаенко
По данным СМИ, подозреваемый – депутат Дмитрий Исаенко
Фото: slovoidilo.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении народному депутату Украины IX созыва и еще трем лицам о подозрении в попытке завладеть 8 га земли в Киеве. Об этом пресс-служба НАБУ 10 марта сообщила в Telegram.

Кроме депутата Верховной Верховной Рады в число подозреваемых входят бывший заместитель руководителя аппарата–управляющий делами украинского парламента, а также бывший директор и сотрудник ГП "Государственный строительный комбинат Управления делами аппарата ВРУ".

По данным следствия, в начале 2020 года у нардепа возник план завладеть участком, на котором располагался "Госстройкомбинат", чтобы в дальнейшем там был построен жилой комплекс. С этой целью он вступил в сговор с управляющим делами Рады и сотрудником ГП.

В аукционе на право застройки участка стоимость земли и имущества комбината была занижена с 525 млн грн до 300 млн грн. 

"Впоследствии подозреваемые планировали снести здания и уничтожить имущество комбината, якобы устаревшего, а также сократить работников госпредприятия", – говорится в сообщении.

Подозрение  предъявлено по ч. 3 ст. 15,  ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. 

Пр данным издания "Бабель", речь идет о депутате от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Дмитрии Исаенко. 

Контекст:

По данным движения "Чесно", Исаенко является одним из инициаторов представления в Конституционный Суд о соответствии Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства. 28 октября КСУ обнародовал скандальное решение, согласно которому отменяется ответственность за недостоверное декларирование и само электронное декларирование.

В апреле 2022 года Исаенко вышел из фракции ОПЗЖ вступил в новообразованную депутатскую группу "Восстановление Украины". 

В сентябре 2022 года из расследованию BIHUS info стало известно, что Исаенко в 2013 году присвоил себе статус участника боевых действий в АТО и таким образом смог избежать люстрации. Позже его лишили этого статуса и уволили с должности замминистра Минрегионстроя.

Теги: Верховная Рада, Киев, Дмитрий Исаенко, НАБУ, подозрение, ОПЗЖ
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