НАБУ пришло еще к одному нардепу от ОПЗЖ. Его и чиновника ВР подозревают в попытке присвоить 8 га земли в Киеве

Кроме депутата Верховной Верховной Рады в число подозреваемых входят бывший заместитель руководителя аппарата–управляющий делами украинского парламента, а также бывший директор и сотрудник ГП "Государственный строительный комбинат Управления делами аппарата ВРУ".

По данным следствия, в начале 2020 года у нардепа возник план завладеть участком, на котором располагался "Госстройкомбинат", чтобы в дальнейшем там был построен жилой комплекс. С этой целью он вступил в сговор с управляющим делами Рады и сотрудником ГП.

В аукционе на право застройки участка стоимость земли и имущества комбината была занижена с 525 млн грн до 300 млн грн.

"Впоследствии подозреваемые планировали снести здания и уничтожить имущество комбината, якобы устаревшего, а также сократить работников госпредприятия", – говорится в сообщении.

Подозрение предъявлено по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Пр данным издания "Бабель", речь идет о депутате от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Дмитрии Исаенко.