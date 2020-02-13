Декларация чиновника Галущака должна стать поводом для тщательного расследования НАПК — Наумович

Несмотря на высокие должности и влиятельных покровителей, согласно декларации, госсекретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак не имеет даже машины, подобные декларации должны стать поводом для тщательного расследования со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, заявил блогер Сергей Наумович.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно проверить декларации госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака и провести расследование на предмет соответствия указанных там данных и реального образа жизни чиновника. Об этом в своей колонке на "Цензор.НЕТ" 12 февраля заявил блогер Сергей Наумович.

"Несмотря на высокие должности и влиятельных покровителей, он не нажил никаких доходов. Не повезло. В его декларации значится лишь трехкомнатная квартира в Ивано-Франковске, которой он владеет с мамой и братом. Даже машины нет! Подобные декларации должны стать поводом для тщательного расследования НАПК. Чиновник на такой должности, как госсекретарь ключевого министерства, должен демонстрировать исключительную прозрачность. При этом и биография, и декларация Галущака вызывают вопросы", – заявил правозащитник.

По данным LIGA.net, 11 февраля правоохранители провели у Галущака обыски.

"Галущак пришел в ведомство еще при [экс-министре инфраструктуры Украины Владимире] Омеляне и, будучи госслужащим, занимался агитацией и антиагитацией во время президентских выборов. Неприличные карикатуры, аватарка "дякую" и т.д. Большинству его фамилия ничего не говорит: он никогда не был на публичных руководящих должностях – только в качестве советников или замов", – написал Наумович.

Он добавил, что Галущак родом из Ивано-Франковска, там окончил юрфак и познакомился со многими "влиятельными покровителями".

"Еще в университете сблизился с Игорем Прокопивым, который и сегодня играет значительную в роль в жизни и карьере Галущака. Прокопив был главой "Укртрансгаза" (2014-2017), а еще раньше – замглавы "Нафтогаза". Его фамилию связывают с [бывшими нардепами] Игорем Кононенко и Николаем Мартыненко", – отметил блогер.

Наумович напомнил, что именно Галущаку "выпала сомнительная честь публично комментировать газовые соглашения от 2009 года".

"В начале "нулевых" была создана компания "РосУкрЭнерго", которую связывали с еще одним олигархом – Дмитрием Фирташем. Тогда "РосУкрЭнерго" и "Нафтогаз" создали совместное предприятие "Укргаз-Энерго", и с украинской стороны в ее набсовет вошел именно Галущак. Кстати, в своей декларации-2018 он упоминает работу в "Укргаз-Энерго" как один из источников доходов, хотя работал там только до 2014-го", – акцентировал Наумович.

По его словам, параллельно Галущак сотрудничал с экс-главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивым в статусе советника по проектам "Национальный проект LNG-терминал" и "Воздушный экспресс".

"Оба являются символами коррупции, как и Межигорье. Правоохранители говорили о десятках миллионов украденных средств. Кроме того, Галущак занимал должность замдиректора ГП "Инвест-Украина", которая подчинялась Госагентству по инвестициям во главе с Каськивым. После этого Каськив скрывался в Панаме. Такая судьба должна была постигнуть и Галущака, но он не только вышел сухим из воды, но и вошел в руководящий состав "Укрзалізниці", – рассказал блогер.

Он отметил, что в 2015-м Галущак стал замначальника Львовской железной дороги, а позже – главой департамента инвестиционной политики "Укрзалиізниці" (2015–2017).

"В этот период его деятельности по сомнительным тендерам "Укрзалізниця" получает услуги от ООО "ТНП" брата Андрея Галущака. Также в этот период "Укрзалізниця" ежемесячно закупала пэт-бутылки на сумму в 1,5 млн грн", – поделился Наумович.

Следующем местом работы Галущака стало Министерство инфраструктуры, где он получил должность госсекретаря, которая подразумевает включенность во все процессы в ведомстве и непосредственное на них влияние. По данным Наумовича, это влияние Галущак очень часто использует в собственных интересах, а также в интересах своих покровителей. В частности, "продавливает" назначения на руководящие должности нужных им лиц.

"По моей информации, произошло это не без помощи Кононенко. Галущак быстро отблагодарил его, продавив назначение на должность главы Одесского припортового завода лояльного к нему Анатолия Еременко. Он подписал договор о поставках газа ОПЗ компанией "Либерти Газ", подконтрольной Кононенко. Кстати, всех, кто в МИУ хотя бы намекал на то, что Галущак работает в интересах Кононенко, под разными предлогами увольняли", – написал блогер.

О победе начальника департамента инвестиционной политики "Укрзалізниці" Андрея Галущака в конкурсе на должность госсекретаря Мининфраструктуры стало известно 16 ноября 2016 года.

Аналитики мониторинговой миссии "ДоброЧесно" сообщали, что Андрей Галущак работал с Владиславом Каськивым в Государственном агентстве по инвестициям. Возглавлял национальный проект "Воздушный экспресс" и был заместителем директора проекта "LNG-терминал", вокруг которых возникли громкие скандалы в связи с предполагаемым расхищением средств.

О том, что у Галущака прошли обыски, сообщал и политолог Алексей Голобуцкий. "За ним столько подозрительных дел, что остается только гадать – почему к нему пожаловали правоохранители. Ждем подробностей", – написал он в Facebook.