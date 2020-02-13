Декларация чиновника Галущака должна стать поводом для тщательного расследования НАПК — Наумович

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно проверить декларации госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака и провести расследование на предмет соответствия указанных там данных и реального образа жизни чиновника. Об этом в своей колонке на "Цензор.НЕТ" 12 февраля заявил блогер Сергей Наумович.
"Несмотря на высокие должности и влиятельных покровителей, он не нажил никаких доходов. Не повезло. В его декларации значится лишь трехкомнатная квартира в Ивано-Франковске, которой он владеет с мамой и братом. Даже машины нет! Подобные декларации должны стать поводом для тщательного расследования НАПК. Чиновник на такой должности, как госсекретарь ключевого министерства, должен демонстрировать исключительную прозрачность. При этом и биография, и декларация Галущака вызывают вопросы", – заявил правозащитник.
По данным LIGA.net, 11 февраля правоохранители провели у Галущака обыски.
"Галущак пришел в ведомство еще при [экс-министре инфраструктуры Украины Владимире] Омеляне и, будучи госслужащим, занимался агитацией и антиагитацией во время президентских выборов. Неприличные карикатуры, аватарка "дякую" и т.д. Большинству его фамилия ничего не говорит: он никогда не был на публичных руководящих должностях – только в качестве советников или замов", – написал Наумович.
Он добавил, что Галущак родом из Ивано-Франковска, там окончил юрфак и познакомился со многими "влиятельными покровителями".
"Еще в университете сблизился с Игорем Прокопивым, который и сегодня играет значительную в роль в жизни и карьере Галущака. Прокопив был главой "Укртрансгаза" (2014-2017), а еще раньше – замглавы "Нафтогаза". Его фамилию связывают с [бывшими нардепами] Игорем Кононенко и Николаем Мартыненко", – отметил блогер.
Наумович напомнил, что именно Галущаку "выпала сомнительная честь публично комментировать газовые соглашения от 2009 года".
"В начале "нулевых" была создана компания "РосУкрЭнерго", которую связывали с еще одним олигархом – Дмитрием Фирташем. Тогда "РосУкрЭнерго" и "Нафтогаз" создали совместное предприятие "Укргаз-Энерго", и с украинской стороны в ее набсовет вошел именно Галущак. Кстати, в своей декларации-2018 он упоминает работу в "Укргаз-Энерго" как один из источников доходов, хотя работал там только до 2014-го", – акцентировал Наумович.
По его словам, параллельно Галущак сотрудничал с экс-главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивым в статусе советника по проектам "Национальный проект LNG-терминал" и "Воздушный экспресс".
"Оба являются символами коррупции, как и Межигорье. Правоохранители говорили о десятках миллионов украденных средств. Кроме того, Галущак занимал должность замдиректора ГП "Инвест-Украина", которая подчинялась Госагентству по инвестициям во главе с Каськивым. После этого Каськив скрывался в Панаме. Такая судьба должна была постигнуть и Галущака, но он не только вышел сухим из воды, но и вошел в руководящий состав "Укрзалізниці", – рассказал блогер.
Он отметил, что в 2015-м Галущак стал замначальника Львовской железной дороги, а позже – главой департамента инвестиционной политики "Укрзалиізниці" (2015–2017).
"В этот период его деятельности по сомнительным тендерам "Укрзалізниця" получает услуги от ООО "ТНП" брата Андрея Галущака. Также в этот период "Укрзалізниця" ежемесячно закупала пэт-бутылки на сумму в 1,5 млн грн", – поделился Наумович.
Следующем местом работы Галущака стало Министерство инфраструктуры, где он получил должность госсекретаря, которая подразумевает включенность во все процессы в ведомстве и непосредственное на них влияние. По данным Наумовича, это влияние Галущак очень часто использует в собственных интересах, а также в интересах своих покровителей. В частности, "продавливает" назначения на руководящие должности нужных им лиц.
"По моей информации, произошло это не без помощи Кононенко. Галущак быстро отблагодарил его, продавив назначение на должность главы Одесского припортового завода лояльного к нему Анатолия Еременко. Он подписал договор о поставках газа ОПЗ компанией "Либерти Газ", подконтрольной Кононенко. Кстати, всех, кто в МИУ хотя бы намекал на то, что Галущак работает в интересах Кононенко, под разными предлогами увольняли", – написал блогер.
О победе начальника департамента инвестиционной политики "Укрзалізниці" Андрея Галущака в конкурсе на должность госсекретаря Мининфраструктуры стало известно 16 ноября 2016 года.
Аналитики мониторинговой миссии "ДоброЧесно" сообщали, что Андрей Галущак работал с Владиславом Каськивым в Государственном агентстве по инвестициям. Возглавлял национальный проект "Воздушный экспресс" и был заместителем директора проекта "LNG-терминал", вокруг которых возникли громкие скандалы в связи с предполагаемым расхищением средств.
О том, что у Галущака прошли обыски, сообщал и политолог Алексей Голобуцкий. "За ним столько подозрительных дел, что остается только гадать – почему к нему пожаловали правоохранители. Ждем подробностей", – написал он в Facebook.