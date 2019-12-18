Нардеп Деркач заявил, что Пинчук был агентом КГБ, представители бизнесмена отрицают это

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач заявил, что у него есть оригинал подписки об обязательстве сотрудничать с органами КГБ, которую в 1987 году якобы подписал украинский бизнесмен Виктор Пинчук.

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач заявил 17 декабря, что украинский бизнесмен Виктор Пинчук в 1987 году "собственноручно" написал агентурную подписку о согласии "добровольно оказывать помощь органам КГБ".

Деркач опубликовал фото документа в Facebook. В подписке сказано, что ее автор берет агентурный псевдоним Валерий. На пресс-конференции, которую сегодня транслировало агентство "Интерфакс-Украина", нардеп заявил, что это оригинал документа.

"Я, Пинчук Виктор Михайлович, даю согласие добровольно оказывать помощь органам КГБ в их работе по защите безопасности нашей родины. Ставшие мне в процессе сотрудничества известные формы и методы работы органов КГБ, а также сведения о лицах, интересующих органы КГБ, обязуюсь никогда никому не разглашать. Письменную информацию, которую буду предоставлять, буду подписывать "Валерий", – говорится в документе.

Пинчук якобы намерен в ближайшее время покинуть территорию Украины, утверждает Деркач.

"Как сообщили нам журналисты-расследователи, в данный момент Пинчук закрывает свои структуры в Украине, в том числе ликвидирует Фонд Виктора Пинчука... По всем косвенным признакам, Виктор Пинчук собирается покинуть Украину. Сейчас он активно выводит активы и подчищает хвосты... Есть все основания предполагать, что это попытка замести коррупционные следы и попытка спасти от международного скандала себя и – что самое главное – своих американских друзей – топ-политиков", – заявил нардеп.

Он считает, что правоохранители должны расследовать деятельность Фонда Виктора Пинчука, в частности финансирование им в 2015 году фонда кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Деркач, ссылаясь на данные французских журналистов-расследователей, утверждает, что размер взноса в фонд Клинтон, который якобы сделал Пинчук, составляет $29 млн.

По словам нардепа, украинские правоохранители открыли уголовное производство по этому факту по его заявлению. Он сказал, что средства, якобы перечисленные Пинчуком в фонд Клинтон, могли быть незаконно выведены из Украины.

Деркач отметил, что это дело "подтверждает необходимость" создания международной группы "Стоп коррупция. Друзья Украины". Он обсуждал вопрос организации этой группы с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани в Киеве 5 декабря.

Пресс-служба Фонда Виктора Пинчука в комментарии "Громадському" заявила, что все заявления Деркача "без исключения являются чистой выдумкой и провокацией как против фонда, так и непосредственно против Виктора Пинчука.

Пинчук – украинский бизнесмен, меценат и политик, собственник металлургической компании "Интерпайп". Он является вторым в списке богатейших украинцев, составленном журналом НВ в октябре 2019 года.