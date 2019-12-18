Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Нардеп Деркач заявил, что Пинчук был агентом КГБ, представители бизнесмена отрицают это

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач заявил, что у него есть оригинал подписки об обязательстве сотрудничать с органами КГБ, которую в 1987 году якобы подписал украинский бизнесмен Виктор Пинчук.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Фонде Виктора Пинчука назвали слова Деркача "выдумкой и провокацией"
В Фонде Виктора Пинчука назвали слова Деркача "выдумкой и провокацией"
Фото: yes-ukraine.org

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач заявил 17 декабря, что украинский бизнесмен Виктор Пинчук в 1987 году "собственноручно" написал агентурную подписку о согласии "добровольно оказывать помощь органам КГБ".

Деркач опубликовал фото документа в Facebook. В подписке сказано, что ее автор берет агентурный псевдоним Валерий. На пресс-конференции, которую сегодня транслировало агентство "Интерфакс-Украина", нардеп заявил, что это оригинал документа.

"Я, Пинчук Виктор Михайлович, даю согласие добровольно оказывать помощь органам КГБ в их работе по защите безопасности нашей родины. Ставшие мне в процессе сотрудничества известные формы и методы работы органов КГБ, а также сведения о лицах, интересующих органы КГБ, обязуюсь никогда никому не разглашать. Письменную информацию, которую буду предоставлять, буду подписывать "Валерий", – говорится в документе.

https://www.facebook.com/derkach.al/posts/1019399795078752

Пинчук якобы намерен в ближайшее время покинуть территорию Украины, утверждает Деркач.

"Как сообщили нам журналисты-расследователи, в данный момент Пинчук закрывает свои структуры в Украине, в том числе ликвидирует Фонд Виктора Пинчука... По всем косвенным признакам, Виктор Пинчук собирается покинуть Украину. Сейчас он активно выводит активы и подчищает хвосты... Есть все основания предполагать, что это попытка замести коррупционные следы и попытка спасти от международного скандала себя и – что самое главное – своих американских друзей – топ-политиков", – заявил нардеп.

Он считает, что правоохранители должны расследовать деятельность Фонда Виктора Пинчука, в частности финансирование им в 2015 году фонда кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Деркач, ссылаясь на данные французских журналистов-расследователей, утверждает, что размер взноса в фонд Клинтон, который якобы сделал Пинчук, составляет $29 млн.

По словам нардепа, украинские правоохранители открыли уголовное производство по этому факту по его заявлению. Он сказал, что средства, якобы перечисленные Пинчуком в фонд Клинтон, могли быть незаконно выведены из Украины. 

Деркач отметил, что это дело "подтверждает необходимость" создания международной группы "Стоп коррупция. Друзья Украины". Он обсуждал вопрос организации этой группы с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани в Киеве 5 декабря. 

Пресс-служба Фонда Виктора Пинчука в комментарии "Громадському" заявила, что все заявления Деркача "без исключения являются чистой выдумкой и провокацией как против фонда, так и непосредственно против Виктора Пинчука.

Пинчук – украинский бизнесмен, меценат и политик, собственник металлургической компании "Интерпайп". Он является вторым в списке богатейших украинцев, составленном журналом НВ в октябре 2019 года.

В 2015 году газета The Wall Street Journal сообщала, что Пинчук перечислил в фонд экс-президента США Билла Клинтона $8,6 млн. Журналисты издания Newsweek тогда отмечали, что согласно документам, которые они изучили, в 2011 и 2012 годах компания "Интерпайп", принадлежащая бизнесмену, имела контракты с Ираном, находящимся под санкциями США. Деловые отношения с иранскими компаниями могли стать причиной попадания "Интерпайпа" в санкционный список, но не стали. Издание связывает это с тем, что Госдеп США в это время возглавляла супруга Клинтона Хиллари.

Пинчук также финансировал Трампа. Перечисление украинским бизнесменом в фонд нынешнего американского президента $150 тыс. от зарегистрированного в Лондоне благотворительного фонда Пинчука зафиксировано в налоговой декларации фонда Трампа за 2015 год. Эти средства выделяли для организации выступления американца по видеосвязи в рамках конференции YES, которую организовывает Пинчук, сообщали в его фонде "Украинской правде"

Теги: США, Украина, коррупция, Виктор Пинчук, КГБ, Хиллари Клинтон, Андрей Деркач, уголовное производство, финансирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS