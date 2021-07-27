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ПОЛИТИКА

Нардеп Холодов: НАБУ закрыло дело о "табачной поправке". Все обвинения против меня изначально были фейком

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Андрей Холодов: Масштабы бреда были колоссальными
Андрей Холодов: Масштабы бреда были колоссальными
Фото: пресс-служба Андрея Холодова

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло производство по факту внесения поправки №8 к законопроекту №1049 о регулировании маржи на табачном рынке, известной как "табачная поправка". Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат от "Слуги народа", замглавы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов.

"НАБУ закрыло производство по делу о поправке №8 к законопроекту №1049. Никаких доказательств моего участия в подготовке и лоббировании этой поправки не нашли. потому что их не было, нет и не может быть", – заявил он.

Нардеп напомнил, что речь идет о событиях 2019 года, когда Рада проголосовала за законопроект. Парламент поддержал этот закон в октябре 2019-го, но в феврале 2020 года президент Владимир Зеленский наложил на него вето. 

"Поправка №8 к этому законопроекту регулировала маржу на табачном рынке. Фактически речь шла о демонополизации многомиллиардного рынка. Естественно, это не понравилось табачной монополии. Но законопроект прошел комитеты и сессионный зал. Первым шагом защиты табачной монополии, кроме публичного шантажа президента и правительства, стало "журналистское расследование", в котором были изложены "оценочные суждения", по сути являвшиеся пропагандой против меня. Дальше находящиеся на содержании у табачников кукарекающие народные депутаты от ПЕС начали радостно распространять изложенные в медиа фейки и тем самым защищать монополию политически", – написал Холодов.

Он добавил, что расследование Национального антикоррупционного бюро по этому поводу длилось полтора года.

"Масштабы бреда были колоссальными – якобы поправка, которая не вступила в силу, и к которой я не имел отношения, принесла бюджету ущерб в 300 млн (что?!). Я даже не сразу понял, как в такое может поверить человек с высшим образованием. Но оказалось – может, особенно, если показать по телевизору моих маленьких детей. Вот так работают чернуха и манипуляции. Затем было открыто производство НАБУ "по факту", которое пропаганда мгновенно перекрестила в "дело Холодова". Расследование несуществующей проблемы затянулось на целых полтора года. Все это время следователи получали зарплату за бессмысленную деятельность", – подчеркнул политик.

Народный депутат сообщил, что также он выиграл суд против Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которое попыталось его привлечь к ответственности по этому делу.

"Когда расследование прогнозируемо зашло в тупик, оппоненты подтянули дополнительные силы. НАПК составило административный протокол против меня, в котором попыталось легализовать фейки из СМИ в виде юридического документа. Но я заблокировал им эту схему. Суд против НАПК я выиграл еще в апреле", – сообщил Холодов.

Контекст:

При голосовании за этот законопроект в октябре 2019 года была учтена поправка авторства народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, которая касалась законодательной фиксации маржи для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13%. 

13 апреля 2020 года Верховная Рада поддержала законопроект, который вводит единый счет для уплаты налогов и сборов, а также единого взноса на общегосударственное социальное страхование, с учетом предложений президента Владимира Зеленского. Во время голосования депутаты исключили поправку о торговой наценке на сигареты для оптовой и розничной торговли, вызвавшую протест представителей крупнейших табачных компаний Украины.

Теги: Верховная Рада, антикоррупционное бюро, сигареты, законопроект, НАБУ, НАПК, Андрей Холодов
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