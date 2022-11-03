ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Нардеп от "Слуги народа" получила подарки на 20 млн грн. Суд обязал открыть производство

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аллахвердиева получила в подарок 14,4 млн грн, 5,3 млн грн и швейцарские часы Defy Midnight за 310 тыс. грн
Аллахвердиева получила в подарок 14,4 млн грн, 5,3 млн грн и швейцарские часы Defy Midnight за 310 тыс. грн
Фото: Ирина Аллахвердиева / Facebook

Высший антикоррупционный суд обязал генпрокурора Андрея Костина открыть уголовное производство в отношении возможного незаконного обогащения нардепа от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой. Об этом глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин написал в Telegram.

Как рассказал Шабунин, Аллахвердиева получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы Defy Midnight за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами.

"Дарителем был ее отец, но из открытых данных никак не следует, что его официальные доходы позволяли ему делать такие подарки", – отметил глава ЦПК.

Центр противодействия коррупции направил жалобу в ВАКС в связи с этими подарками, и суд ее поддержал.

"Суд обязал Костина зарегистрировать производство, это определение обжалованию не подлежит. Кроме того, генпрокурора обязали уведомить суд о выполнении решения", – сказал Шабунин.

Контекст:

Ирина Аллахвердиева избрана народным депутатом Украины в 2019 году. Ее номер в списке партии "Слуга народа" – 116. Аллахвердиева окончила Николаевскую государственную аграрную академию по специальности "учет и аудит".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Виталий Шабунин, Слуга народа, Центр противодействия коррупции, ВАКС, Ирина Аллахвердиева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Поп-король уже не тот". Киркоров оконфузился на концерте в Узбекистане
"Поп-король уже не тот". Киркоров оконфузился на концерте в Узбекистане
Жена Усика процитировала Лину Костенко на берегу Атлантического океана
Жена Усика процитировала Лину Костенко на берегу Атлантического океана
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается
"Максимальный депресняк". Вторая жена Остапчука после новостей о разводе рассказала, чем теперь занимается
Сладкая лазанья. Рецепт от эксперта
Сладкая лазанья. Рецепт от эксперта
"Он мне звонил". Wellboy впервые высказался о сбежавшем в РФ экс-продюсере Бардаше
"Он мне звонил". Wellboy впервые высказался о сбежавшем в РФ экс-продюсере Бардаше
"Крутышка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в шортах
"Крутышка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в шортах
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой
"И пальто, и модель супер, особенно грудь пышная". В сети обсуждают Мейхер, которая покружилась перед камерой
"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии
"Если бы их не было, мне было бы сложнее переживать эту войну". Вакарчук рассказал о своих маленьких детях – сыне Иване и дочери Соломии
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ
"Решил сходить посмотреть, нет ли в Европе голода". Невзоров в супермаркете посмеялся над ложью российских СМИ
Хайек показала алтарь, посвященный Дню мертвых, который установила дома
Хайек показала алтарь, посвященный Дню мертвых, который установила дома
В маске Путина и с ножом, в венке и с желто-голубым флагом. Немецкий дизайнер ежедневно публикует посты против российской агрессии
В маске Путина и с ножом, в венке и с желто-голубым флагом. Немецкий дизайнер ежедневно публикует посты против российской агрессии
Свитолина сняла для TikTok первый ролик с участием новорожденной дочери. Видео
Свитолина сняла для TikTok первый ролик с участием новорожденной дочери. Видео
Скончался 65-летний ведущий и поэт Охримович
Скончался 65-летний ведущий и поэт Охримович
33-летняя Мишина высказалась об отношениях, в которых мужчина старше на 30 лет
33-летняя Мишина высказалась об отношениях, в которых мужчина старше на 30 лет
Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц
Печенье в виде конвертов с яблочной начинкой. Рецепт песочного теста без сахара и яиц
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в платье из просвечивающей ткани
"Роковая красавица". 25-летняя Кунаки снялась в платье из просвечивающей ткани
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (121672)
2
Невзоров назвал главных садистов в истории России, а также рассказал, кто умер на стульчаке из ворованного трона (118716)
3
"Попалась падлюка сепаратическая мне". Тина Кароль рассказала, как опоздала на самолет (84342)
4
Макаревич показал, как выглядит сейчас 84-летняя Ахеджакова (78316)
5
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила (62147)
6
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (48769)
7
Бойфренд Grosu, российский актер Полянский вернулся в Москву. Он засветился в компании режиссера, поддерживающего Путина. Фото (38068)
8
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе (35480)
 
 
 
 