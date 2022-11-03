Нардеп от "Слуги народа" получила подарки на 20 млн грн. Суд обязал открыть производство

Аллахвердиева получила в подарок 14,4 млн грн, 5,3 млн грн и швейцарские часы Defy Midnight за 310 тыс. грн Фото: Ирина Аллахвердиева / Facebook

Как рассказал Шабунин, Аллахвердиева получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы Defy Midnight за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами.

"Дарителем был ее отец, но из открытых данных никак не следует, что его официальные доходы позволяли ему делать такие подарки", – отметил глава ЦПК.

Центр противодействия коррупции направил жалобу в ВАКС в связи с этими подарками, и суд ее поддержал.

"Суд обязал Костина зарегистрировать производство, это определение обжалованию не подлежит. Кроме того, генпрокурора обязали уведомить суд о выполнении решения", – сказал Шабунин.