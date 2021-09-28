ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Политолог назвал публикации об изменениях в декларации нардепа от "Слуги народа" Аллахвердиевой информационной атакой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Богдан Бондаренко: Она, согласно закону, задекларировала подарок от отца. Отца, официальные доходы которого, судя по открытым источникам, позволяют иметь такие доходы
Богдан Бондаренко: Она, согласно закону, задекларировала подарок от отца. Отца, официальные доходы которого, судя по открытым источникам, позволяют иметь такие доходы
Фото: Богдан Бондаренко / Facebook

Соблюдение закона не должно становиться причиной информационных атак, заявил в своем Facebook эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко, комментируя ряд публикаций об изменениях в декларации народного депутата от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой.

"В последние дни в СМИ появился ряд публикаций о том, что нардеп Аллахвердиева задекларировала подарок. Сначала волна одинаковых материалов, затем "миллионы гривен" в заголовках превратились в "миллионы долларов" и т. д. Информационные атаки на отдельных политиков не являются чем-то новым или невероятным, я о другом. Дело в том, что в остатке имеем следующий факт: народный депутат задекларировала существенные изменения имущественного положения, а именно: подарок в 5 млн грн и часы. И это стало "новостью". То есть не украла 5 млн грн, "не забыла" задекларировать. Не журналисты нашли виллу в Испании. Нет, она, согласно закону, задекларировала подарок от отца. Отца, официальные доходы которого, судя по открытым источникам, позволяют иметь такие доходы. Бизнесмена, не связанного с государственным бюджетом", – написал Бондаренко.

Он считает, что такие публикации дискредитируют не Аллахвердиеву, а саму идею е-декларирования.

"Допускаю, что, скорее всего, информационная атака на Аллахвердиеву – это атака, нацеленная на фракцию или комитет. Но сводить дискурс к тому, что кто-то из политиков "плохой" из-за законных действий по декларированию имущества – это умножать на ноль саму идею декларирования. Тем более, что примеров уклонения от декларирования и уплаты налогов в украинском истеблишменте – достаточно!" – подчеркнул политолог.

https://www.facebook.com/bogdan.bondarenko.12/posts/4424242840988828

Контекст:

Ирина Аллахвердиева избрана народным депутатом Украины в 2019 году. Ее номер в списке партии "Слуга народа" – 116. Аллахвердиева окончила Николаевскую государственную аграрную академию по специальности "учет и аудит".

Согласно данным из открытых реестров, Валерий Сурин, который сделал своей дочери Ирине Аллахвердиевой подарок, является владельцем нескольких компаний.

Теги: доходы, декларация, Богдан Бондаренко, имущество, декларирование, часы, Слуга народа, Ирина Аллахвердиева, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Танцевал я точно не хуже всех". Покинувший "Танцы со звездами" стриптизер Суровцев заявил, что разочарован проектом
"Танцевал я точно не хуже всех". Покинувший "Танцы со звездами" стриптизер Суровцев заявил, что разочарован проектом
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
  "Тортик получится безумно нежным". Простой рецепт десерта из тыквы от кулинарного блогера
  "Тортик получится безумно нежным". Простой рецепт десерта из тыквы от кулинарного блогера
  alyona alyona впервые показала лицо своего бойфренда. Фото
  alyona alyona впервые показала лицо своего бойфренда. Фото
  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток
  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
  "Притяжение". Певица Etolubov презентовала клип, который снимали в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере возле Николаева. Видео
  "Притяжение". Певица Etolubov презентовала клип, который снимали в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере возле Николаева. Видео
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет, и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет, и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Лучшие программы для фото на Айфон
Лучшие программы для фото на Айфон Актуально
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Испанский стыд". 45-летняя Волочкова оголилась перед камерой
"Испанский стыд". 45-летняя Волочкова оголилась перед камерой
"Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
"Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
"А Марийка будет в 40". Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила
"А Марийка будет в 40". Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS