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ПОЛИТИКА

Нардепы перенесли начало использования единой автоматизированной системы работы с документами в Раде

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Рада приняла закон за основу и в целом
Рада приняла закон за основу и в целом
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 25 января приняла за основу и в целом с технико-юридическими правками закон №6528 об усовершенствовании электронной формы документооборота в парламенте. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За принятие закона за основу проголосовало 239 нардепов при минимально необходимом количестве в 226 голосов, а за принятие в целом – 233 парламентария.

В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на создание условий для полноценного ввода в эксплуатацию единой автоматизированной системы работы с документами в парламенте.

"Проект закона предусматривает, что до первого дня сессии Верховной Рады Украины IX созыва документы, предусмотренные регламентом Верховной Рады Украины, будут создаваться в бумажной или электронной форме", – говорится в документе.

Как отмечает агентство "Интерфакс-Украина"до принятия закона единую автоматизированную систему работы с документами в Верховной Раде планировали запустить с первого дня седьмой сессии Верховной Рады IX созыва, которая начинается 1 февраля 2022 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, народные депутаты, документы
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