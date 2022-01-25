Нардепы перенесли начало использования единой автоматизированной системы работы с документами в Раде

Рада приняла закон за основу и в целом Фото: rada.gov.ua

За принятие закона за основу проголосовало 239 нардепов при минимально необходимом количестве в 226 голосов, а за принятие в целом – 233 парламентария.

В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на создание условий для полноценного ввода в эксплуатацию единой автоматизированной системы работы с документами в парламенте.

"Проект закона предусматривает, что до первого дня сессии Верховной Рады Украины IX созыва документы, предусмотренные регламентом Верховной Рады Украины, будут создаваться в бумажной или электронной форме", – говорится в документе.

Как отмечает агентство "Интерфакс-Украина", до принятия закона единую автоматизированную систему работы с документами в Верховной Раде планировали запустить с первого дня седьмой сессии Верховной Рады IX созыва, которая начинается 1 февраля 2022 года.