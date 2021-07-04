"Не совсем мое". Добкин-младший признался, что его приход в политику был ошибкой

Добкин прокомментировал пародию студии "Квартал 95", где в роли экс-нардепа выступил нынешний президент Владимир Зеленский. По его словам, сейчас эту пародию он воспринимает с юмором, хотя раньше это его обижало.

"Тогда мне, может, было не сильно приятно. И вообще, я думаю, что политика это было не совсем его. Во всяком случае я не скучаю и не жалею, что у меня теперь другие планы и другая жизнь", – сказал он.

На вопрос, чем экс-нардеп занимается сейчас, он ответил, что это бизнес, связанный с производством куриного мяса.

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Видео: Світське життя / YouTube