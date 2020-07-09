Прокуратура открыла производство по госизмене Геруса, Оржеля и Коваленко из-за импорта электроэнергии из РФ – СМИ

В уголовном производстве идет речь о сговоре при принятии решения открыть импорт электроэнергии из России, пишет "РБК-Украина". По данным агентства, в деле фигурируют нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, экс-министр энергетики Алексей Оржель и член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ Фото: depositphotos.com

На основании решения Печерского районного суда города Киева Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту государственной измены народного депутата от "Слуги народа", главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, а также экс-министра энергетики Алексея Оржеля и члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Коваленко.

Об этом со ссылкой на выписку из реестра досудебных расследований сообщает агентство "РБК-Украина".

По данным агентства, в производстве идет речь о сговоре Геруса, Оржеля и Коваленко, который привел "к причинению вреда экономической безопасности Украины в принятии решения об отмене ограничений на импорт электроэнергии из Российской Федерации".

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

В декабре прошлого года Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро, а Шевченковский районный суд – СБУ открыть уголовное производство по требованию лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который заявил, что Герус, пролоббировав эту поправку, совершил государственную измену и злоупотребил властью.

В июне этого года бывший глава Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по злоупотреблениям на рынке электроэнергии, коррупционным схемам и открытию импорта тока из России.

Из-за кризиса импорт из России был ограничен, отмечает "РБК-Украина".

2 июля Герус вынес на голосование парламентского комитета по энергетике законопроект №3657–1, которым планируется внести правки в закон и возобновить импорт электроэнергии из стран СНГ, в частности России.

Законопроект поддержали 11 депутатов комитета: от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин, Андрей Герус, Олег Семинский, Дмитрий Припутень, Евгений Пивоваров, Сергей Нагорняк, Анатолий Костюх; Юрий Шаповалов, (группа "Партия "За майбутнє"), Максим Ефимов (депгруппа "Доверие"), Инна Совсун ("Голос"), Анна Скороход (внефракционная).