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Политолог Охотин: Упреки в сторону Рыгованова, назначенного после службы на фронте, – спланированная кампания

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Получить должность руководителя департамента Минобороны без спецпроверки невозможно и Рыгованов (на фото) ее точно проходил, заявил политолог Петр Охотин
Получить должность руководителя департамента Минобороны без спецпроверки невозможно и Рыгованов (на фото) ее точно проходил, заявил политолог Петр Охотин
Фото: Ruslan Al Rygovanov / Facebook

Назначение военнослужащего Руслана Рыгованова руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны – хороший ход, потому что он знает, что нужно армии, заявил в своем Facebook политический эксперт Петр Охотин.

"Ситуация вокруг Руслана Рыгованова в очередной раз напомнила, что у нас любят двойные стандарты. Назначение Руслана Рыгованова и.о. директора департамента ресурсного обеспечения Минобороны прошло 28 июня. Отстранили его через три дня с обвинениями об участии в эфирах российских медиа многолетней давности. Почему-то критики совсем упускают из виду тот факт, что Руслан еще 24 февраля 2022-го пошел добровольцем на войну. Служил с Костей Прошинским в спецподразделении "Хорт". Назначение Рыгованова руководителем департамента обеспечения – хороший ход. Он военный, который знает, что нужно армии и что такое окопная война", – написал политолог.

Он добавил, что получить такую должность без спецпроверки невозможно и Рыгованов ее точно проходил.

"Упреки в сторону Рыгованова особенно смешны, учитывая то, что некоторые деятели раздают комментарии подсанкционной пророссийской "Страна.uа". И к ним вопросов нет. Некоторые люди раздают интервью журналистам, которые в 2019 году продвигали телемост "Надо поговорить" совместно с каналом "Россия-1". Считаю упреки в сторону человека, получившего назначение после службы на фронте, спланированной информационной кампанией", – резюмировал Охотин.

https://www.facebook.com/petro.okhotin/posts/pfbid02ZQnu71BENBabzhB1VDkFtVdCvv3yoX31A7Fp4zDs31T7MRQp4HwVcsGMRn926PWRl

Теги: военные, добровольцы, Минобороны, обвинение, Руслан Рыгованов, назначение, Петр Охотин
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