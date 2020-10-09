Попов заявил, что в Киеве необходимо возобновить программу помощи ветеранам

За последние семь лет пенсии в долларовом выражении снизились, а тарифы на коммунальные услуги выросли в 10 и более раз, поэтому ветеранам необходима дополнительная помощь, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

Александр Попов (второй слева): Мы не имеем права забывать, что это поколение, которое спасло страну от нацизма, а после войны восстановило Киев и подняло нашу экономику Фото: zagittya.com.ua

В Киеве необходимо вернуть программу помощи ветеранам, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов после встречи с ветеранскими организациями столицы, пишет пресс-служба политической силы.

"В последние семь лет власть не уделяет ветеранам должного внимания. Если в 2013 году средняя пенсия по стране составляла 182 доллара, то сегодня – чуть более 100. При этом тарифы возросли в 10 и более раз. Наша главная задача после выборов касается всех киевлян, но ветеранов – в первую очередь: мы должны поднять их доходы и уменьшить их расходы. Тогда власть оправдает выбор людей. На сегодняшний день все делается с точностью до наоборот", – сказал политик. – Так было в период моего руководства Киевской администрацией с 2010-го по 2013 год, когда мы помогали ветеранам из местного бюджета, помогали с лечением, с решением жилищных вопросов. Нынешняя власть забыла о ветеранах, и они жалуются нам на это".

Он заявил, что обязуется вернуть помощь ветеранам.

"Мы не имеем права забывать, что это поколение, которое спасло страну от нацизма, а после войны восстановило Киев и подняло нашу экономику. Мы всегда будем благодарны им. Они создали фундамент государства, который не смогли полностью разрушить за последние семь лет", – заявил Попов.

В Киевской городской государственной администрации на февраль 2020 года насчитали 41 001 ветерана Второй мировой войны и приравненных к ним лиц. В это число входят участники боевых действий, инвалиды войны, а также люди, работавшие в тылу на эвакуированных предприятиях и научных учреждениях, писало Delo.ua.