Киевляне получат 92 млн грн социальных выплат ко Дню Независимости – Кличко

Деньги ряду категорий жителей столицы придут на пенсионные счета и счета держателей карточки киевлянина, также получить их можно в отделениях "Укрпошти", рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко: Размер выплат составляет от 300 до 500 гривен Фото: Кличко – мер / Facebook

Ко Дню Независимости ряд категорий киевлян получат дополнительные социальные выплаты, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, который транслировала в YouTube Киевская городская государственная администрация.

Кличко сообщил, что выплаты ко Дню Независимости получают более 300 тысяч жителей столицы, в том числе ветераны АТО, члены семей погибших участников АТО, праведники Бабьего Яра, участники Революции достоинства, лица с инвалидностью и отдельные категории социально незащищенных киевлян.

"Размер выплат составляет от 300 до 500 гривен. Всего по программе "Забота" ко Дню Независимости город выплатит более 92 миллионов гривен", – рассказал Кличко.

Он добавил, что деньги придут на пенсионные счета и счета держателей карточки киевлянина, также получить их можно в отделениях "Укрпошти".