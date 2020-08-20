Кличко сообщил о завершении сооружения флагштока высотой почти 90 метров для самого большого флага Украины

Накануне Дня государственного флага в Киеве откроют мемориал и торжественно поднимут самый большой флаг Украины, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Специалисты уже завершили в Киеве сооружение флагштока высотой почти 90 метров для поднятия самого большого флага Украины, сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Совсем скоро над киевскими холмами будет поднят самый главный флаг Украины. Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра. Также уже установили элементы подсветки крупнейшего государственного флага, который можно будет увидеть и ночью практически из любой точки нашей столицы. Накануне Дня государственного флага мы откроем мемориал и торжественно поднимем главный флаг Украины. Построил город этот объект за средства меценатов, которым я очень благодарен", – заявил городской голова.