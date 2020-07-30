Посол Венгрии в Киеве: Мы должны обсуждать, помогают ли антироссийские санкции Украине и создают ли они проблемы для РФ

Венгрия поддерживает политику санкций в отношении России, которые были введены после вторжения в Крым и на Донбасс, пытаясь объяснить Москве, насколько важны мир и стабильность в регионе. Об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

Ийдярто: В большинстве случаев страны, которые находятся под санкциями, не очень этим довольны Фото: oda.te.gov.ua

Венгрия поддерживает политику санкций ЕС против России, введенные в связи с агрессией в Крыму и на Донбассе, и, если возникнет надобность их усиления, также выступит за, однако необходимо выяснить действенность этих санкций. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое опубликовано 29 июля, сказал посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

"Время от времени появляется вопрос, помогает ли санкционная политика предотвратить такие ситуации или имеет ли она влияние на страну, против которой вводятся санкции. Но это в большей степени политические и теоретические дискуссии. Общий итог таков, что Венгрия поддерживает политику санкций, однако мы должны подчеркнуть, что порой мы также должны обсуждать, помогает ли это Украине и действительно ли создает какие-то проблемы для Российской Федерации", – заявил дипломат.

По его словам, санкции сами по себе – очень серьезная мера.

"В большинстве случаев страны, которые находятся под санкциями, не очень этим довольны, потому что это действительно препятствует двусторонним отношениям. Но если необходимо пойти на них, для этого есть очень серьезная причина", – отметил Ийдярто.

Он подчеркнул, что венгерские дипломаты через свои каналы пытаются поддерживать связь с "российскими партнерами", объяснять им украинскую ситуацию, подчеркивая, что "очень важно иметь мир и стабильность в регионе".

Россия аннексировала Автономную Республику Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Вскоре после оккупации Крыма Россия и поддерживаемые Москвой боевики начали агрессию на востоке Украины. Боевые действия продолжаются до сих пор.

В связи с этим Евросоюз ввел против РФ несколько пакетов санкций, которые регулярно продлевались и ужесточались.