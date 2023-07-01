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"Потребности Украины будут учитываться". Парламентская ассамблея ОБСЕ создала комитет по вопросам Украины

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Фролов рассказал о подготовке резолюции в поддержку Украины
Фролов рассказал о подготовке резолюции в поддержку Украины
Фото: Pavlo Frolov / Facebook

30 июня в канадском Ванкувере на заседании ежегодной сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ был создан новый комитет для поддержки Украины. Об этом проинформировал сайт парламентской организации.

"В своем вступительном слове председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция) [...] объявила, что ранее в тот же день главы национальных делегаций ПА ОБСЕ создали новый комитет для более эффективной координации поддержки Украины. Цель нового специального комитета, которая была единогласно принята по предложению украинской делегации в ассамблее, будет заключаться в том, чтобы война оставалась в центре деятельности ПА и чтобы потребности Украины полностью учитывались ассамблеей", – говорится в сообщении.

Член украинской делегации на сессии в Ванкувере, народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов сообщил 1 июля в Facebook, что комитет был создан "для консультаций между парламентариями 57 стран-участниц по вопросам помощи народу Украины из-за вторжения РФ".

Он также отметил, что украинская делегация в ПА ОБСЕ предложила принять специальную резолюцию с призывом к странам ОБСЕ "поддержать создание специального трибунала для привлечения к ответственности российских военных преступников, а также осудить российскую государственную идеологию".

"Совету Министров ОБСЕ рекомендовали признать Россию нарушителем принципов и обязательств ОБСЕ и на этом основании игнорировать любое ее несогласие (право вето) относительно решений по Украине в соответствии с Пражским документом ОБСЕ 1992 года. Все последующие решения руководящих органов ассамблеи о месте проведения сессий ПА ОБСЕ должны быть основаны на запрете страны-хозяина выдавать визы российской делегации", – написал Фролов.

Резолюцию собираются включить в Ванкуверскую декларацию, по которой будет проведено голосование в день закрытия ежегодной сессии ПА ОБСЕ 4 июля, отметили в пресс-службе организации.

https://www.facebook.com/pavlo.frolov.5/posts/pfbid0Rct6XayzCqccb7NkowNaA625iFJKPs5D5FBWH4UjuVUktWi3ztDdB8W6DxsaGAjXl

Контекст:

ОБСЕ основана в 1973 году. В организацию входят 57 стран-участниц из Европы, Азии и Северной Америки.

Летняя сессия ПА ОБСЕ проходит в Ванкувере с 30 июня по 4 июля 2023 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Канада, ОБСЕ, война России против Украины, Павел Фролов, Ванкувер
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