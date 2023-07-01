"Потребности Украины будут учитываться". Парламентская ассамблея ОБСЕ создала комитет по вопросам Украины

"В своем вступительном слове председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция) [...] объявила, что ранее в тот же день главы национальных делегаций ПА ОБСЕ создали новый комитет для более эффективной координации поддержки Украины. Цель нового специального комитета, которая была единогласно принята по предложению украинской делегации в ассамблее, будет заключаться в том, чтобы война оставалась в центре деятельности ПА и чтобы потребности Украины полностью учитывались ассамблеей", – говорится в сообщении.

Член украинской делегации на сессии в Ванкувере, народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов сообщил 1 июля в Facebook, что комитет был создан "для консультаций между парламентариями 57 стран-участниц по вопросам помощи народу Украины из-за вторжения РФ".

Он также отметил, что украинская делегация в ПА ОБСЕ предложила принять специальную резолюцию с призывом к странам ОБСЕ "поддержать создание специального трибунала для привлечения к ответственности российских военных преступников, а также осудить российскую государственную идеологию".

"Совету Министров ОБСЕ рекомендовали признать Россию нарушителем принципов и обязательств ОБСЕ и на этом основании игнорировать любое ее несогласие (право вето) относительно решений по Украине в соответствии с Пражским документом ОБСЕ 1992 года. Все последующие решения руководящих органов ассамблеи о месте проведения сессий ПА ОБСЕ должны быть основаны на запрете страны-хозяина выдавать визы российской делегации", – написал Фролов.

Резолюцию собираются включить в Ванкуверскую декларацию, по которой будет проведено голосование в день закрытия ежегодной сессии ПА ОБСЕ 4 июля, отметили в пресс-службе организации.