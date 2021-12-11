Представитель Украины Головатый вошел в состав руководящего органа Венецианской комиссии

Головатый работает в Венецианской комиссии с марта 2017 года Фото: ccu.gov.ua

По уставу Венецианской комиссии в состав бюро входят семь ее членов: президент, три вице-президента и четыре других члена комиссии, уточнили в КСУ.

Головатый вошел в состав бюро вместе с представителями США, Болгарии и Швейцарии. Возглавляет комиссию представительница Франции Клер Бази-Малори, должности вице-президентов занимают представители Исландии, Мальты и Германии.