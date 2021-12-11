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Представитель Украины Головатый вошел в состав руководящего органа Венецианской комиссии

Головатый работает в Венецианской комиссии с марта 2017 года
Головатый работает в Венецианской комиссии с марта 2017 года
Фото: ccu.gov.ua

Зампредседателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый вошел в состав Бюро Венецианской комиссии – руководящего органа комиссии. Об этом пресс-служба КСУ проинформировала 11 декабря.

По уставу Венецианской комиссии в состав бюро входят семь ее членов: президент, три вице-президента и четыре других члена комиссии, уточнили в КСУ. 

Головатый вошел в состав бюро вместе с представителями США, Болгарии и Швейцарии. Возглавляет комиссию представительница Франции Клер Бази-Малори, должности вице-президентов занимают представители Исландии, Мальты и Германии. 

Контекст:

Венецианская комиссия (комиссия "За демократию через право") – консультативный орган при Совете Европы, который занимается анализом законов и законопроектов.

Головатый занимает должность члена Венецианской комиссии с марта 2017 года. Также был членом Венецианской комиссии в течение 1995–2001 и 2005–2009 годов, занимал должности вице-президента и члена бюро комиссии (1997–2001). С 2010-го по 2013 год был представителем Парламентской ассамблеи Совета Европы в Венецианской комиссии.

В апреле 2021 года президент Украины Зеленский переназначил его на должности члена Венецианской комиссии. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Сергей Головатый, Венецианская комиссия, КСУ
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