Венецианская комиссия избрала нового президента

"Сегодня начинается ее [Бази-Малори] двухлетний срок, и она получит право на переизбрание в 2023 году", – сказано в сообщении.

Бази-Малори сменила на этом посту Джанни Букиккио, который был президентом Венецианской комиссии с 2009 года. Он продолжит работу в комиссии в качестве специального представителя.