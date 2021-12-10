Венецианская комиссия избрала нового президента

"Сегодня начинается ее [Бази-Малори] двухлетний срок, и она получит право на переизбрание в 2023 году", – сказано в сообщении.
Бази-Малори сменила на этом посту Джанни Букиккио, который был президентом Венецианской комиссии с 2009 года. Он продолжит работу в комиссии в качестве специального представителя.
Клер Бази-Малори – член Венецианской комиссии с 2014 года. В течение более 40 лет занимала ряд должностей в правительстве Франции, награждена высшей государственной наградой страны – орденом Почетного легиона.
Венецианская комиссия (официальное название – Европейская комиссия за демократию через право) создана в 1990 году в качестве консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы.
В состав комиссии входят 62 государства-члена: 47 государств – членов Совета Европы и 15 других государств (Алжир, Бразилия, Канада, Чили, Коста-Рика, Израиль, Казахстан, Южная Корея, Косово, Кыргызстан, Марокко, Мексика, Перу, Тунис и США).