Профессор Соловей: В ФСБ шесть кланов, шесть враждующих группировок

После ухода президента России Владимира Путина КГБ не сможет остаться у власти. Об этом российский историк, профессор, политический аналитик Валерий Соловей заявил в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Эта организация производит сейчас ужасающее впечатление, она пытается этот ужас поддерживать, транслировать и наводить такой морок... Нет, она не сможет остаться у власти. Понимаете, она выглядит такой сильной и монолитной только в силу того, что она продуцирует страх, но не в силу внутренней сплоченности и консолидированности", – считает Соловей.

По его словам, организация становится все менее эффективной и ведет себя, "как гопник".

"Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом". Полный текст интервью профессора Соловья Гордону

"Ну и плюс этих гопников несколько. В ФСБ шесть кланов, шесть враждующих группировок. При возникновении острого политического кризиса они начнут наперебой сдавать друг друга. Всегда так было в России. По-моему, в Украине тоже это происходит более или менее аналогичным образом. В отношении поведения кланов мы, к сожалению, похожие и братские страны", – подчеркнул историк.

Комитет государственной безопасности – спецслужба, действовавшая в СССР с 1954-го по 1991 год. Путин работал в КГБ до 1991 года с момента окончания юридического факультета Ленинградского государственного университета в 1975 году. В 1995 году в России была создана Федеральная служба безопасности.

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